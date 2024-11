Wsparcie NFOŚiGW dla parków narodowych ze środków unijnych. Dotacje na bazy edukacyjne

Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera parki narodowe. Na co można przeznaczyć dotacje unijne?

W trwającej perspektywie finansowej 2021-2027 parki narodowe mogą ubiegać się o unijne dofinansowanie na budowę i modernizację baz edukacyjnych. Na ten cel przewidziano 310 mln zł. W ten sposób parki zyskują nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń dostosowaną w pełni dla osób z niepełnosprawnością. To też przestrzeń do promocji walorów przyrodniczych i doskonałe miejsce do organizacji wydarzeń edukacyjnych.

Które parki uzyskały dotację na budowę baz edukacyjnych?

Parki Narodowe, które już otrzymały dotację na budowę ośrodków edukacyjnych to:

Wigierski Park Narodowy zdobył dofinansowanie na modernizację Muzeum Wigier. Z programu FEWP przeznaczy 1 mln zł m.in. na wyposażenie w urządzenia multimedialne i interaktywne elementy edukacyjne: modele zlodowaceń i akwaria. Całkowity koszt projektu to 1,5 mln zł.

Świętokrzyski Park Narodowy pozyskał z programu FEPW prawie 50 mln zł na budowę Centrum Edukacji Przyrodniczej. Na terenie parku ma powstać nowoczesny ośrodek edukacyjny ze stałą wystawą i przestrzenią do organizowania konferencji oraz zajęć edukacyjnych. W obiekcie o powierzchni ok. 3 tys. m2 wykorzystane zostaną ekologiczne rozwiązania: budynek będzie energooszczędny, zielony dach będzie spełniał funkcję tarasu widokowego, a zadaszony parking zostanie doposażony w panele fotowoltaiczne. Wokół budynku powstanie rekreacyjno-edukacyjna przestrzeń dla turystów.

Babiogórski Park Narodowy w ubiegłym roku podpisał umowę dotacyjną na budowę Centrum Edukacji Przyrodniczej MORGI. Koszt inwestycji to ok. 72 mln zł, a park uzyskał na ten cel ponad 49 mln zł z programu FEnIKS. Na terenie polany Morgi powstanie kompleks edukacyjny o powierzchni ok. 2,5 tys. km2 z interaktywną salą wystawy przyrodniczej, salą wystaw czasowych, pracownią warsztatową, salą kinową i biblioteką. W obiekcie będą zastosowane nowoczesne technologie oszczędzania i odzyskiwania energii. Powstanie też ścieżka edukacyjna na górskiej łące.

i Autor: PRACOWNIA PROJEKTOWA JKM MGR. INŻ. ARCH. JACEK MAJEWSKI, BIURO BUDOWLANE ALBIS MGR INŻ. MACIEJ BIEGUN Wizualizacja Centrum Edukacji Przyrodniczej MORGI

Biebrzański Park Narodowy pozyskał z programu FEnIKS blisko 42 mln zł na budowę Europejskiego Centrum Ochrony Klimatu i Mokradeł w Goniądzu. W ramach projektu powstanie nowy ośrodek muzealno-edukacyjny. Park planuje organizować w nim wydarzenia skierowane do dzieci, młodzieży, lokalnej społeczności, turystów, a także nauczycieli i przyrodników. W trzykondygnacyjnym budynku z instalacją fotowoltaiczną i zielonym dachem powstanie sala wystawiennicza, sale dydaktyczne, biblioteka z czytelnią, punkt informacji turystycznej, sala sensoryczna i miejsce do odpoczynku dla zwiedzających. Wokół obiektu posadzone zostaną drzewa, powstaną ścieżki edukacyjne. Koszt inwestycji to ponad 60 mln zł.

i Autor: BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY Wizualizacja budynku Europejskiego Centrum Ochrony Klimatu i Mokradeł w Goniądzu

W perspektywie 2021-2027 na wsparcie ochrony przyrody przewidziano 493 mln zł. W zakończonym niedawno naborze z Działania 1.5 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury wybrano do dofinansowania 20 projektów regionalnych i ogólnopolskich, z których 7 będą realizowały parki narodowe. Na edukację przyrodniczą zaplanowano ponad 52 mln zł z Funduszy Europejskich. Fundusze ze środków krajowych i własnych NFOŚiGW przeznaczone dla parków narodowych przyznawane są m.in. na wykupy gruntów i ochronę przeciwpożarową.

Partnerem materiału jest NFOŚiGW