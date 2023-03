Wszystko, co warto wiedzieć o depilacji laserowej. Wady i zalety tego zabiegu

Wyniki Lotto z 28.02.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Wiele osób dąży do tego, żeby mieć gładką skórę w okresie letnim. Nic więc dziwnego, że istnieje wiele metod na usunięcie zbędnego owłosienia, stosuje się pasty cukrowe, maszynki, kremy do depilacji, depilatory elektryczne. Niestety, efekt ich wykorzystania jest tylko tymczasowy. W związku z tym, coraz więcej ludzi decyduje się na długotrwałe usuwanie włosków, depilację laserową, która okazuje się być jedną z najskuteczniejszych metod.

Jak wykonuje się depilację laserową?

Depilacja laserowa, jak sama nazwa wskazuje, polega na usuwaniu owłosienia za pomocą wiązki laserowej. Kolor pigmentu w mieszkach włosowych jest pochłaniany przez energię lasera, co prowadzi do usunięcia cebulki włosa razem z jego korzeniami. Aby zabieg był jak najbardziej skuteczny, moc i czas naświetlania są dostosowywane indywidualnie do każdej osoby, w zależności od koloru włosów, stanu i koloru skóry.

Jedną z najbardziej popularnych technik depilacji, która zyskała ostatnio ogromną popularność w Polsce, jest Moveo. Działanie metody opiera się na użyciu lasera aleksandrytowego, który jest jednym z najbardziej dokładnych urządzeń do depilacji. Rękojeść jest wyposażona w szafirową końcówkę, która chłodzi skórę podczas zabiegu i zwiększa efektywność przenoszenia wiązek laserowych, minimalizując ich wydostawanie się. System HF, z którym jest połączona jednostka Moveo, pozwala na wykonanie kilku zabiegów na tym samym obszarze ciała prawie bez bólu, dzięki najmniejszej gęstości światła.

W trakcie zabiegu depilacji możliwe jest użycie ruchu okrężnego lub przesuwanego dla impulsu laserowego. Urządzenie oddziałuje na powierzchnię ciała osoby poddawanej zabiegowi, która jest równa wielkości dłoni. Temperatura mieszków włosowych jest podnoszona do momentu osiągnięcia progu termicznego, który powoduje ich zniszczenie. Włosy są poddawane delikatnemu działaniu, promienie skupiają się bezpośrednio na włosach, nie nagrzewając i nie uszkadzając skóry.

Zalety depilacji laserowej

Depilacja laserowa ma wiele zalet, co powoduje też ogromną popularność tego zabiegu wśród klientów. Oto tylko kilka pozytywnych efektów jakościowo wykonanej depilacji:

Skuteczność i długotrwałość zabiegu, które stanowią dużą przewagę nad innymi sposobami usuwania niechcianego owłosienia;

Możliwość usunięcia owłosienia z każdej części ciała;

Oszczędność czasu. Cykliczne wykonywanie zabiegów pozwala na trwałe pozbycie się konieczności używania maszynki do golenia;

Komfort i zyskanie większej pewności siebie. Po wykonaniu zabiegu będziesz gotowy na każde niespodziewane wyjście, bez obaw o niechciane owłosienie;

Osiągnięcie zamierzonych rezultatów prawie bez podrażnienia skóry, nawet w delikatnych miejscach, takich jak pachy i okolice bikini.

Wady depilacji laserowej

Depilacja laserowa należy do zabiegów które mają niestety swoje wady, a czasem są niewskazane. Oto najważniejsze z nich:

Jeżeli masz niski próg bólu, depilacja może być dla Ciebie zbyt bolesna. Przeprowadzający zabieg starają się jednak dopasować natężenie do progu bólu danej osoby, aby zabieg był jak najmniej niekomfortowy;

Zaczerwienienie skóry po zabiegu, co jest normalną reakcją po kontakcie z laserem, która może się utrzymywać nawet do kilku dni;

Zabieg powinno się powtórzyć kilkakrotnie, aby efekty były długotrwałe. Szacuje się, iż włoski zostają usunięte w 90% podczas trzeciego zabiegu;

Odpowiednie przygotowanie skóry przed zabiegiem. Przed zabiegiem nie wolno się opalać, depilować, wykonywać peelingu ciała;

Pielęgnacja skóry po zabiegu musi być łagodna;

Przed zabiegiem nie należy pić naparu z ziół nagietka i dziurawca.

Zabieg depilacji laserowej jest bardziej korzystny niż niekorzystny, szczególnie, jeśli mowa o popularnych ostatnio zabiegach MOVEO. Dzięki niemu można na długo usunąć niepożądane owłosienie. Zabieg ten jest odpowiedni zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, a jego efektem jest gładka skóra. Ponadto depilacja laserowa jest skutecznym sposobem pozbywania się objawów hirsutyzmu i kompleksów związanych z owłosieniem.