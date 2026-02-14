XI Europejski Kongres Samorządów, 2-3 marca 2026 r., Mikołajki Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju regionu

Coraz częściej podkreśla się także rolę współpracy między samorządami, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi w skutecznym przekształcaniu dziedzictwa kulturowego w trwały impuls rozwojowy dla regionu. Warmia i Mazury to region o bogatej przeszłości z dziedzictwem materialnym i unikatowym krajobrazem kulturowym, który od 80 lat został włączony w skład państwa polskiego. Moderatorem panelu będzie Zbigniew Kudrzycki, Sekretarz Gminy Jedwabno, a udział w nim zapowiedzieli: Maria Anna Bąkowska, Członkini Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Justyna Sarna-Pezowicz, II Zastępca Prezydenta Olsztyna, Stefan Ochman, Burmistrz Szczytna, Krzysztof Szulborski, Burmistrz Miłakowa oraz Sławomir Ambroziak, Wójt Gminy Jedwabno. Partnerem panelu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Autor: XI Europejski Kongres Samorządów / Materiały prasowe

XI Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach, największa w Polsce międzynarodowa konferencja poświęcona sprawom samorządu terytorialnego, w tym roku po raz kolejny notuje rekordową liczbę zgłoszeń. Na 3 tygodnie przed konferencją zgłosiło się ponad 2000 gości, liderów samorządu terytorialnego, polityki, administracji centralnej, nauki, kultury i mediów z Polski i zagranicy. Program Kongresu obejmuje ponad 250 wydarzeń – sesji plenarnych, paneli, debat, warsztatów, prezentacji i spotkań autorskich.

Organizatorem XI Europejskiego Kongresu Samorządów jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Kongres odbędzie się w dniach 2-3 marca 2026 roku w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. Głównym partnerem Kongresu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.