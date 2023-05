Żabkowa drużyna - na boisku i w biznesie

Drużyna piłkarska Żabka Polska to pomysł Dawida Świetlika (25 l.), młodego piłkarza, który jest franczyzobiorcą sklepu Żabka oraz wspiera w prowadzeniu sklepów pod jej szyldem także swoją narzeczoną i brata. Mogłoby się wydawać, że przy takim zaangażowaniu we własny biznes nie ma już czasu na inne aktywności – nic bardziej mylnego! Znana sieć sklepów umożliwia przedsiębiorcom realizować się i zawodowo i sportowo, a drużyna piłkarska w naturalny sposób stała się nie tylko nowym sposobem pozyskiwania kolejnych franczyzobiorców, ale też na realizowanie piłkarskich marzeń.

Franczyzobiorca i piłkarz w jednej osobie

– Mieszkam w Warszawie, a pochodzę z okolic Kielc. Głównie interesuję się sportem - gram w piłkę nożną, chodzę na siłownię. Jestem franczyzobiorcą Żabki, wspólnie z bratem i narzeczoną prowadzę placówki pod jej szyldem – dwa w Warszawie i jeden w Pruszkowie – opowiada Dawid Świetlik, który już wcześniej myślał o prowadzenia własnego biznesu, a do współpracy z siecią zachęcił go znajomy.

– To właśnie mój kolega, wytłumaczył mi, jak wygląda franczyza. Przed otwarciem własnego sklepu miałem okazję z nim chwilę pracować - wspomina dwudziestopięciolatek. Dawid własny sklep prowadzi od lutego 2022 r.

–Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z siecią zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym. Osiągane wyniki finansowe są odpowiednie, a wsparcie, w tym logistyka, serwis i cały marketing są na najwyższym poziomie – dodaje.

Własny biznes vs. życie towarzyskie i pasje

Franczyzobiorca bez problemu łączy życie zawodowe z rodzinnym, towarzyskim i realizacją własnych pasji.

– Wszystko zależy od tego, jak sobie to logistycznie zaplanujemy. Mojej narzeczonej, bratu i mi udaje się to bardzo dobrze. Mamy czas na to, aby pojechać wspólnie gdzieś na weekend albo wybrać się razem na wakacje. Prowadzenie Żabki nie koliduje też z żadną pasją, którą realizujemy poza pracą – wyjaśnia Dawid Świetlik, który jest na to żywym dowodem – jako kapitan drużyny piłkarskiej Żabka Polska świetnie odnajduje się zarówno w biznesie, jak i na murawie.

Przez sport do potencjalnych kandydatów

Zagorzały wielbiciel futbolu postanowił, z grupą innych franczyzobiorców, założyć drużynę piłkarką, za pośrednictwem której dociera do nowych potencjalnych kandydatów zarządzających sklepami Żabka. Jak wskazuje Dawid sieć była otwarta na jego inicjatywę.

– Pod szyldem Żabki biorę udział w meczach od momentu dołączenia do sieci, ale już wcześniej grałem w lidze. Widziałem, jak to wygląda, ile przychodzi osób, jak są realizowane mecze. Jako, że w Warszawie poszukiwani byli nowi kandydaci na franczyzobiorców, pomyślałem, że można to połączyć. Sport i biznes mają ze sobą wiele wspólnego – wyjaśnia Dawid, który zainteresował tym pomysłem przedstawicieli sieci. Zaoferował, że sam poprowadzi drużynę i w efekcie został jej kapitanem.

Drużyna składa się z 12 franczyzobiorców. Do rozgrywek dołączyła w styczniu i do dziś zagrała już 18 spotkań. Franczyzobiorca i piłkarz w jednym jest przekonany, że futbolowa drużyna Żabki weźmie kiedyś udział w Mistrzostwach Polski i osiągnie duży sukces, podobnie jak sieć w sektorze handlu.

Pozyskiwanie franczyzobiorców w praktyce

Wielu współpracujących z siecią przedsiębiorców angażuje się w pozyskiwanie nowych franczyzobiorców, polecając im prowadzenie sklepu pod szyldem marki. Za polecenia aktualni franczyzobiorcy otrzymują benefity, w tym finansowe. Podczas rozgrywek ligowych Żabkowa drużyna Dawida Świetlika pokazuje, co potrafi na murawie. Jednocześnie jest dowodem na to, że prowadzenie własnego sklepu nie przeszkadza w realizowaniu pasji.

– Przez cały sezon gramy na warszawskim stadionie na Bemowie, reprezentując sieć Żabka. Zawsze osoba zainteresowana założeniem własnej działalności może do nas podejść i porozmawiać na temat prowadzenia sklepu – tłumaczy. – Większość z nas zarządza własnym sklepem i ma już na tyle doświadczenia, żeby rekrutować kandydatów i pokazać, że można pogodzić ten biznes z realizacją własnych pasji.

Wymierne korzyści dla ciebie i biznesu

Od początku 2023 r. drużynie udało się zainteresować franczyzą ok. 20 osób. Co ważne zawodnicy-franczyzobiorcy pomagają sobie poza boiskiem i wspierają się w kwestiach związanych z codziennym zarządzaniem swoimi sklepami.

Piłkarskich emocji mogą doświadczyć także kobiety. Jak zapewnia Dawid Świetlik, jeśli zgłosiłaby się odpowiednia liczba kobiet chcących grać, osobiście pomoże im w założeniu takiej drużyny.

Dlaczego warto zostać franczyzobiorcą i dołączyć do drużyny Żabka Polska?

– Osobiście daje mi to dużo satysfakcji. Dzięki drużynie i byciu kapitanem mogę się pokazać od strony sportowej. Jednocześnie rekrutuję do Żabki nowe osoby, które mogę wesprzeć w samorealizacji zawodowej, tak jak mi pomógł kolega ponad rok temu. Dzięki temu dziś mogę się rozwijać z sukcesem na wielu polach – mówi Dawid.

