Zalane mieszkanie? Pre-pensja pomoże ci uporać się z najpilniejszymi potrzebami

Do wypłaty zostało jeszcze kilka dni, a ty nie masz wystarczających środków na koncie? W takim razie wypróbuj inne rozwiązanie. Pre-pensja to nowy produkt finansowy od firmy Patento.pl, o który możesz szybko i wygodnie zaaplikować w razie nagłych wypadków. W ten sposób uzyskasz szybkie wsparcie finansowe.

Co robić w przypadku zalania?

Po zalaniu podłoga, sufit i ściany szybko nasiąkają wodą. Na skutek wilgoci panele mogą się wypaczyć, a ze ścian zacznie wkrótce odpadać tynk. Poważne ryzyko stanowi także rozwój pleśni i grzybów, które są stosunkowo trudne do usunięcia, a ich negatywny wpływ na zdrowie jest olbrzymi. Aby do tego nie dopuścić, należy jak najszybciej osuszyć lokum. Można to zrobić, korzystając z usług zewnętrznej firmy bądź samemu kupić (lub wypożyczyć) specjalny sprzęt. Konieczne może się okazać kupienie specjalnej pompy i węża tłocznego, która pozwoli ci odprowadzić nadmiar wody z mieszkania do studzienki. Korzystając z usług firmy, będziesz mógł skorzystać także z opcji dezynfekcji pomieszczenia, aby w przyszłości nie zmagać się pleśnią, tak szkodliwą dla zdrowia.

Szybki zastrzyk gotówki

Niezależnie od tego, co było przyczyną zalania mieszkania: ulewny deszcz, pęknięta rura czy uszkodzenie dachu – woda jest niekorzystna i dla budynku, i dla naszego zdrowia w dłuższej perspektywie czasu. Dlatego w takiej sytuacji trzeba działać szybko i mieć plan. Podobnie jest w kwestii budżetu. Jeśli możesz wypłacić zaliczkę na pensję, której jeszcze nie otrzymałeś, to warto to zrobić. Jeśli nie masz takiej możliwości, rozważ złożenie wniosku o Pre-pensję. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu, bo cały proces odbywa się online. Wystarczy skorzystać ze strony www.patento.pl, zarejestrować się i zalogować na swoje konto bankowe (logowanie odbywa się przez bezpieczny, zewnętrzny system). Pre-pensja to produkt finansowy dostępny wyłącznie dla osób, które otrzymują stałe wynagrodzenie. Środki o wartości do 30 proc. swojego wynagrodzenia wypłacisz nawet na 10 dni przed otrzymaniem pensji. Dzięki temu możesz zatroszczyć się o to, by miejsce, w którym spędzasz najwięcej czasu zostało sprawnie doprowadzone do porządku.

Wsparcie od ręki

W sytuacji zalania mieszkania pozbyć się należy nie tylko wody, ale też elementów, które nasiąkły m.in. dywany, popsute urządzenia RTV czy AGD. Jeśli zalanie nie było duże, być może wystarczy podkręcenie ogrzewania w mieszkaniu i długie wietrzenie. Przy większej awarii, warto zainwestować w wentylator i osuszacze powietrza, które gromadzą wodę w zbiornikach i odprowadzają na zewnątrz. Aby opłacić takie zakupy lub skorzystać z usług firmy osuszającej mieszkania, warto skorzystać z Pre-pensji. Do wyboru masz pakiet 200 zł przy Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania (RRSO) równej 0 proc. Pozostałe pakiety (300 zł, 500 zł lub 1000 zł) możesz łączyć dowolnie, aby uzyskać potrzebna kwotę (np. jeśli potrzebujesz 1500 zł na opłacenie usługi osuszania mieszkania firmie, możesz wybrać pakiety 500 zł i 1000 zł). Jeśli pożyczasz pieniądze na krótko, to zawsze RRSO jest wysokie. Jednak w przypadku Pre-pensji w wysokości 1000 zł, w praktyce oddasz tylko 1045 zł. (Odsetki wyniosą 0 proc., a prowizja 4,5 proc., co daje RRSO 192,71 proc. - jest wysokie, bo umowa jest tylko na 15 dni, ale i tak całkowity koszt Pre-pensji w kwocie 1000 zł to 45 zł.

Osuszanie mieszkania lub jego części należy przeprowadzić jak najszybciej, bo znalezieniu źródła zalania mieszkania. Dzięki Pre-pensji nie musisz czekać z tym do wypłaty, tylko od razu przystąpić do działania.

