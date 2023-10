1,2 tys. ofiar ataku Hamasu. "Obcięli głowy 40 niemowlętom, rodziny zabijają w łóżkach"

Skandal w gimnazjum. Doszło do bójki 15-latka z nauczycielem! Nagranie trafiło do sieci!

W sobotę (7 października) rządzący Strefą Gazy Hamas zaatakował Izrael, zabijając ponad 1200 osób i porywając cywili, którzy mają pełnić rolę zakładników. Wśród zabitych znajduje się około 170 żołnierzy, reszta to cywile - wynika z danych przekazanych przez wojsko, które cytuje "Times of Israel". Liczba rannych zbliża się do 3 tysięcy. Nie wiadomo też, co dzieje się z około 150 osobami, porwanymi przez terrorystów do Strefy Gazy. Wojsko izraelskie rozpoczęło wymierzoną w tę terrorystyczną organizację operację Żelazne Miecze. Według OCHA w izraelskich nalotach na Gazę zostało zniszczonych ponad 1000 budynków mieszkalnych, a 560 zostało trwale uszkodzonych.

Groza w Izraleu. Niemowlęta z obciętymi głowami

Tymczasem izraelska armia zabrała międzynarodowych dziennikarzy, stacjonujących w tej chwili w strefie wojny, do kibucu Kfar Aza niedaleko Sderot, około ćwierć mili od Strefy Gazy. To, co korespondenci tam zobaczyli, jest wstrząsające. "Terroryści Hamasu zamordowali co najmniej 40 niemowląt i małych dzieci – niektórym z nich ścięli głowy. Trudno nawet dokładnie wyjaśnić masowe ofiary, które miały miejsce właśnie tutaj" - relacjonowała zrozpaczona korespondentka i24 News, Nicole Zedek. "To rzeź. Całe rodziny zastrzelone w swoich łóżkach. Czysty horror" - mówi na nagraniu, które obiegło już świat.

Izrael. "Zabijali dzieci na oczach rodziców"

Reporter CNN Nic Robertson z trudem był w stanie mówić. "W tym kibucu było tak wiele zamordowanych osób. Mężczyźni, kobiety, dzieci, związane ręce, rozstrzelani, straceni, obcięte głowy". "Niewyobrażalna masakra, na ulicach dziecięce łóżeczka, zwłoki, części ciała" - przekazują kolejni korespondenci. "Zabijali dzieci na oczach rodziców, a potem zabijali rodziców. Obcinali ludziom głowy. To coś, czego nigdy w życiu nie widziałem" – powiedział dowódca wojskowy IDF. "To nie jest wojna, to masakra".

#Israel showed the world bodies of 40 beheaded Israeli babies found in Israeli kibbutzs after a massacre by #Hamas terrorists there.Israel brought Western journalists to a site with the bodies of beheaded Jewish children. Listen to what a journalist from the scene says about… pic.twitter.com/qa2wQPqVuR— NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2023

Sonda Czy atak Hamasu na Izrael przerodzi się w większy konflikt na Bliskim Wschodzie? Tak Nie Nie mam zdania