17-latka gwałciła 10-letniego chłopca! Jej matka zastraszała świadków

17-latka zgwałciła dwóch chłopców w wieku 10 i 14 lat. Jej matka kazała pobić tych, którzy poszli na policję

Aż trudno uwierzyć w to, co wydarzyło się w mieście Columbus w amerykańskim stanie Mississippi. Miejscowi policjanci dostali tam niedawno zgłoszenie o nastolatce, która napastuje seksualnie dzieci. Okazało się, że chodzi o 17-letnią Amiracle Morgan. Dziewczyna w ostatni Dzień Matki podeszła do grupy bawiących się dzieci. Na oczach paru z nich zaczęła molestować seksualnie dwóch chłopców. Starszy miał 14, a młodszy tylko 10 lat! Dzieci pobiegły do rodziców i na policję. Wkrótce Amiracle Morgan została zatrzymana. Do wszystkiego się przyznała. Usłyszała zarzuty gwałtu i molestowania seksualnego.

Matka i córka zatrzymane przez policję. Chodzi o pedofilię

Kiedy o wszystkim dowiedziała się matka dziewczyny, wściekła się na tych, którzy ujawnili wszystko policji. Jak podaje WTVA, Raven Morgan (32 l.) zorganizowała gang złożony z innych dzieci, którym kazała napadać na tych, którzy zeznawali przeciwko jej córce. Parę osób zostało pobitych i napadniętych w domach. Kobieta także została zatrzymana. Odpowie za współodpowiedzialność za gwałty i za napaści. Wyznaczono za nią kaucję w wysokości 100 tysięcy dolarów. proces ruszy w czerwcu.

Mississippi girl, 17, is charged with raping two boys aged 10 and 14 in front of other children https://t.co/xPKU8xKYBO pic.twitter.com/68nCf33GIG— Daily Mail US (@DailyMail) May 22, 2023

