92-letni Rupert Murdoch bierze piąty ślub! 66-letnia narzeczona była kapelanem

92-letni magnat prasowy Rupert Murdoch bierze piąty ślub tuż po czwartym rozwodzie. Jego wybranką jest 66-letnia Ann Lesley Smith

Życie zaczyna się po dziewięćdziesiątce! Przynajmniej dla tych, którzy mają na koncie około 80 miliardów złotych. A do tego grona zalicza się sędziwy magnat prasowy Rupert Murdoch, właściciel między innymi Sky TV, The Sun, Times, Fox News i The Wall Street Journal. 92-letni miliarder zachowuje dziarskość i wigor, a żony zmienia jak rękawiczki. Dopiero co świat obiegły wiadomości o rozwodzie z czwartą żoną Jerry Hall, byłą miłością Micka Jaggera, a już Murdoch przygruchał sobie kolejną narzeczoną i planuje letni ślub. Tym razem jest to ktoś o bardzo nietypowej profesji. Ann Lesley Smith ma 66 lat i nie jest żadną dawną modelką, aktorką ani piosenkarką, lecz... dawnym kapelanem policyjnym i więziennym. Jak wyjaśniają amerykańskie media, jest to osoba dbająca o życie duchowe osób w stanie terminalnym. Pomaga im na różne sposoby przejść na tamtą stronę... Złośliwi dodają, że może właśnie dlatego Murdoch postanowił, że to Anna Lesley Smith zostanie jego piątą żoną. Kapelan taki ma rozmaite funkcje, niekiedy osobiście prowadzi religijne ceremonie, innym razem tylko kieruje wolontariuszami i doradza im.

Wszystkie żony Ruperta Murdocha. Z jedną z nich ożenił się 17 dni po rozwodzie

Rupert Murdoch (91 l.) i Jerry Hall (65 l.) rozwiedli się po sześciu latach małżeństwa. Rozwód został sfinalizowany w sierpniu, Rupert Murdoch poznał nową miłość w następnym miesiącu. Rupert Murdoch poznał Jerry Hall w Australii w 2015 roku. Rok wcześniej po 14 latach małżeństwa rozwiódł się z trzecią żoną Wendi Deng w atmosferze skandalu - plotkowano, że Wendi zdradzała Murdocha z byłym premierem Wielkiej Brytanii Tonym Blairem, czemu ona sama zaprzeczała. Pierwszą żoną Murdocha była Patrycja Booker (1956-1967), drugą Anne Mann (1967-1999). Z Wendi wziął ślub zaledwie 17 dni po drugim rozwodzie.

Rupert Murdoch set to marry for fifth time at 92 https://t.co/v0XBruJ5VZ— BBC News (World) (@BBCWorld) March 20, 2023

On his death bed, Rupert Murdoch likely will divorce Ann Lesley Smith and have his entire fortune and assets burnt, because that's the kind of selfish cunt he is.No self-respecting woman should have ever allowed him anywhere near themselves in the first place.The vile shit. pic.twitter.com/WiQiXxKwQc— Mannie Quinn (@MannieMighty1) March 21, 2023

