Amerykanie mają dość Trumpa. Chcą się przyłączyć do Kanady. Szokujący sondaż!

To badanie może szokować. Przeprowadzone w dniach 21-23 marca przez firmę Leger, a wykonane na terenie Ameryki i Kanady wskazuje, że 20 procent amerykańskich obywateli byłoby zainteresowanych przyłączeniem do Kanady swojego stanu jako kanadyjskiej prowincji. Najbardziej zainteresowani takim rozwiązaniem byli najmłodsi ankietowani: 30 proc. osób w wieku 18-34 lata wolałoby mieszkać w Kanadzie niż w USA. 63 proc. Amerykanów sprzeciwiłoby się dołączeniu swojego stanu do Kanady, a 17 proc. nie miało zdania.

Amerykanie wolą być Kanadyjczykami?

Zapytano też Kanadyjczyków, czy mieliby ochotę przyłączyć się do Stanów Zjednoczonych. Tych, którzy powiedzieli "tak" dla przyłączenia Kanady do USA jako 51. stanu jest niewielu, bo jedynie 9 procent. 85 procent ankietowanych odrzuciłoby taką propozycję, a 5 procent nie miało opinii lub nie chciało odpowiedzieć. W grupie wiekowej 18-34 przyłączeniem do USA zainteresowanych byłoby 18 procent osób.

Kanada niechętna, by "zostać Ameryką"

Firma Leger zbadała także preferencje polityczne zwolenników przyłączenia się Kanady do USA. Wśród wyborców Partii Konserwatywnej takich osób jest 16 proc., wśród wyborców Zielonych – 12 proc., a najwięcej takich osób jest wśród niebędącej w parlamencie populistycznej People’s Party of Canada (PPC) – 30 procent. Pomysł przyłączenia Kanady do USA odrzuca 95 proc. wyborców Partii Liberalnej, 90 proc. wyborców lewicowej Nowej Partii Demokratycznej, 97 proc. wyborców działającego tylko w Quebec Bloku Quebeckiego, 88 proc. wyborców Zielonych, 75 proc. wyborców konserwatywnych i 59 proc. wyborców PPC. W USA wśród wyborców Demokratów do Kanady przyłączyłoby się 21 proc., ale nawet wśród wyborców republikańskich 17 proc. byłoby zainteresowanych przyłączeniem swojego stanu do Kanady - informuje PAP.