On będzie nowym Bradem?!

Angelina Jolie poderwała 26-latka! 48-latka przyłapana na randce

Czyżby to był nowy, gorący romans Angeliny Jolie (48 l.)?! Gwiazda została przyłapana na romantycznej kawce z 26-letnim aktorem. Paul Mescal (26 l.) i była żona Brada Pitta (60 l.) pogrążyli się w rozmowie. Młody gwiazdor "Normalnych ludzi" zdążył już nawet poznać córkę Angeliny Jolie. Czy to właśnie on zostanie nowym Bradem w życiu aktorki?