Asteroida minęła Ziemię o włos! Nawet jej nie zauważyli

Asteroida 2025 TF minęła Ziemię w odległości zaledwie 400 kilometrów. Naukowcy zorientowali się po fakcie

Kiedy naukowcy odkryją gdzieś hen, daleko jakąś asteroidę, która za dziesiątki lat ma ułamek procenta szansy dolecieć blisko Ziemi, podnosi się trwające tygodniami larum. Nie raz pisaliśmy o takich przypadkach, w tym o słynnej asteroidzie 2024 YR4 - w pewnym momencie było 3,1 proc. szans na zderzenie z naszą planetą w 2032 roku. Badacze mają całą listę potencjalnie zagrażających nam ciał niebieskich i podobno systematycznie monitorują sytuację. Tymczasem okazało się, że jedno z nich mieliśmy tuż pod nosem, ale... nikt go nie zauważył. Europejska Agencja Kosmiczna poinformowała, że asteroida 2025 TF minęła Ziemię w odległości zaledwie 400 kilometrów. Było to 1 października o godz. 02.47 czasu polskiego, asteroida przeleciała nad Antarktydą.

ZOBACZ TEŻ: Asteroida może uderzyć w Księżyc! NASA ujawnia obliczenia

Było czego się bać? Na szczęście asteroida była bardzo mała

W skali kosmicznej 400 kilometrów to naprawdę bardzo, bardzo mało. Mniej więcej w takiej odległości od nas orbituje Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS), a Księżyc znajduje się ponad 360-400 tysięcy kilometrów dalej. Ale naukowcy odkryli istnienie 2025 TF, gdy już nas minęła i poleciała w siną kosmiczną dal. Teraz na pewno niejeden zacznie się zastanawiać nad tym, jak to świadczy o naszej zdolności do wykrywania kosmicznych zagrożeń. Na szczęście w tym wypadku w praktyce zagrożenie nie było duże, bo też sama asteroida duża nie była. Miała prawdopodobnie średnicę wynoszącą od jednego metra do trzech metrów, zapewne w razie czego spaliłaby się w atmosferze, rozsypując na małe odłamki.

Sonda Czy wierzysz, że asteroida kiedyś uderzy w Ziemię? TAK, DOPROWADZI TO DO ZAGŁADY NIE, TO NIEMOŻLIWE TRUDNO POWIEDZIEĆ

An asteroid, called 2025 TF, safely passed within roughly 250 miles (400 km) of our planet on Sept. 30 after surprising astronomers. https://t.co/A0YLje5FfE— SPACE.com (@SPACEdotcom) October 3, 2025

Największe arcydzieła Polski i świata. Kto je stworzył? Nie uśmiechaj się jak Mona Lisa, tylko kombinuj Pytanie 1 z 10 Kto namalował Monę Lisę? Michał Anioł Leonardo da Vinci Rafael Santi Następne pytanie