Atak Stanów Zjednoczonych na irańskie cele! Jest komunikat Bidena

Amerykańskie wojsko ostrzelało cele w Syrii. Bojówki wspierane przez Iran wcześniej atakowały Amerykanów i groziły ze wspieranie Izraela

Wojna na Bliskim Wschodzie to już nie tylko konflikt Izraela z bandytami z Hamasu. Kolejne kraje są na granicy otwartego konfliktu, zbrojnych akcji w regionie dokonują już także siły USA. Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin poinformował, że amerykańskie wojska ostrzelały obiekty w Syrii wykorzystywane m.in. przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) po atakach, jakie grupy te przeprowadzały na Amerykanów w Iraku i Syrii. Austin przekazał oświadczenie Joego Bidena. Prezydent USA powiedział, że "nie ma wyższego priorytetu niż bezpieczeństwo personelu USA i kierował dzisiejszą akcją, aby było jasne, że Stany Zjednoczone będą bronić siebie, swojego personelu i swoich interesów". Był to już trzeci taki atak sił USA na cele w Syrii. Wcześniej tuż po ataku Hamasu na Izrael Ahmad "Abu Hussein" al-Hamidawi, przywódca Kataib Hezbollah, wspieranej przez Iran organizacji terrorystycznej w Iraku groził atakiem na bazy amerykańskie, jeśli USA wesprą militarnie Izrael.Także siły Izraela przeprowadziły ataki w Syrii po tym, jak nadlatujący stamtąd dron zaatakował żydowską szkołę. "Reżim syryjski ponosi pełną odpowiedzialność za wszelką działalność terrorystyczną prowadzoną na terytorium Syrii. IDF zareaguje surowo na każdą próbę wyrządzenia szkody terytorium Państwa Izrael" - głosi komunikat władz.

Izrael: „To, co możemy zrobić w Gazie, możemy również zrobić w Bejrucie"

Tymczasem do wojny na Bliskim Wschodzie wciągany jest Liban. Sponsorowany przez Iran Hezbollah ostrzeliwuje Izrael z terytorium tego kraju. Dziś, 13 listopada rano izraelska armia podała, że w ciągu jednej tylko godziny z Libanu nadleciało 15 rakiet. Izrael odpowiedział ogniem. Nie jest to pierwsza sytuacja, w której na granicy libańsko-izraelskiej dochodzi do wzajemnych ostrzałów. „To, co możemy zrobić w Gazie, możemy również zrobić w Bejrucie. Jeśli Hezbollah, popełni tutaj takie błędy, pierwszymi, którzy zapłacą cenę, będą obywatele Libanu” - ostrzegł izraelski minister obrony Yoav Gallant.

Sonda W konflikcie w Izraelu opowiadasz się za... Za Izraelem... Za Hamasem... Obie strony winne są tej wojny... Nie mam zdania...

BREAKING: The U.S. carried out two airstrikes on what U.S. military officials say is a training facility and a safe house in eastern Syria. Defense Secretary Lloyd Austin said the strikes were in response to Iran-linked attacks on American personnel. pic.twitter.com/8snyWcTJLA— CBS Evening News (@CBSEveningNews) November 13, 2023

Quiz 100 pytań z wiedzy ogólnej. 82/100 oznacza, że masz umysł doskonały! Pytanie 1 z 100 1. Na początek coś prostego. Który ocean jest największy? Atlantycki Spokojny Indyjski Arktyczny Dalej