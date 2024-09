Będzie awantura podczas debaty w USA? Kamala Harris JUŻ atakuje Trumpa!

To będzie rekord?!

Już tej nocy, z 10 na 11 września czasu polskiego o godzinie 3 w nocy rozpocznie się debata prezydencka w Stanach Zjednoczonych. Kamala Harris i Donald Trump wystąpią w National Constitutional Center i będą ścierać się ze sobą, odpowiadając na pytania i na pewno także obrzucając się nawzajem wszelakimi oskarżeniami. W Ameryce będzie wtedy wieczór, wszystko zacznie się tam o godzinie 21 czasu lokalnego. Ta debata może przesądzić o losach wyborów, a w konsekwencji także świata, w tym Polski. Teraz nie ma już co do tego wątpliwości, bo przecież to właśnie debata z Trumpem pogrzebała szanse Joe Bidena nie tylko na reelekcję, ale nawet na walkę o nią. Fatalny występ urzędującej głowy państwa sprawił, że lawiny apeli o rezygnację z kandydowania na najważniejszy urząd w USA nie dało się już zatrzymać. W efekcie to Kamala Harris, obecna wiceprezydent, została kandydatem w wyborach prezydenckich. 5 listopada zmierzy się z Donaldem Trumpem, a sondaże wskazują na ich wyrównane szanse. Debata może być ostra, ale jak się okazuje, nie tylko dlatego, że bierze w niej udział znany z niewyparzonego języka Trump. To Kamala Harris zaczęła za pięć dwunasta dolewać oliwy do ognia.

„Musimy być przygotowani na to, że on się nie obciąża mówieniem prawdy”

Jak podaje "Politico", kandydatka Demokratów w ostrych słowach zaatakowała Donalda Trumpa podczas wywiadu radiowego. Kamala Harris stwierdziła, że podczas debaty jej rywal bez wątpienia "będzie kłamać" i stosować chwyty ad personam, ale ona jest już na te "nieprawdy" przygotowana. „Musimy być przygotowani na to, że on się nie obciąża mówieniem prawdy” – ironizowała kandydatka. Jednak zapewniała przy tym, że "tworzenie podziałów" nie jest jej intencją. „Czas zamknąć rozdział stwarzania podziałów, czas zjednoczyć nasz kraj i wytyczyć nowy szlak naprzód” – mówiła. W odpowiedzi rzeczniczka Trumpa Karoline Leavitt oświadczyła, że „jedyną osobą kłamiącą w debacie” będzie Kamala Harris, którą nazwała „niebezpieczną skrajnie lewicową liberałką”. Wygląda na to, ze emocje wyborcze mogą sięgnąć podczas nadciągającej debaty zenitu.

