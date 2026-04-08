Słynny weteran aresztowany na lotnisku. Żołnierz odpowie za zbrodnie wojenne

Ben Roberts-Smith, wielokrotnie odznaczany weteran z Australii, został zatrzymany we wtorek na terenie portu lotniczego w Sydney w związku z oskarżeniami o pięć zbrodni wojennych.

Zarzuty obejmują zamordowanie pięciu osób na terytorium Afganistanu między 2009 a 2012 rokiem, za co grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Były wojskowy, którego rodacy latami traktowali jak bohatera, uparcie odpierał zarzuty. Jednak w 2023 roku sąd federalny orzekł, że dziennikarze zdołali udowodnić część oskarżeń o morderstwa.

Zarzuty dla Bena Robertsa-Smitha. Co weteran robił w Afganistanie?

Przez lata rodacy traktowali Bena Robertsa-Smitha jako wzór żołnierza oraz uosobienie odwagi i patriotyzmu. Wojskowy brał udział w sześciu misjach w Afganistanie w latach 2006–2012, za co uhonorowano go najważniejszymi orderami, w tym prestiżowym Krzyżem Wiktorii. Jego imponująca kariera motywowała młodych ludzi, stanowiąc niedościgniony ideał służby ojczyźnie. Sytuacja zmieniła się diametralnie w 2018 roku, kiedy seria publikacji prasowych obnażyła mroczne kulisy jego wyjazdów bojowych. Dziennikarze nagłośnili brutalne incydenty z jego udziałem, choć sam weteran twardo odpierał każdy zarzut i przekonywał o swojej całkowitej niewinności.

Dziennikarskie śledztwa ujawniły przerażające szczegóły, które zszokowały międzynarodową opinię publiczną. Według medialnych doniesień Ben Roberts-Smith zabił z broni palnej bezbronnego afgańskiego nastolatka, a innego mężczyznę zrzucił w kajdankach ze skały, wydając następnie rozkaz jego egzekucji. Takie informacje całkowicie zniszczyły jego nieskazitelny dotąd wizerunek. Wojskowy wytoczył mediom najdroższy w historii Australii proces o zniesławienie, lecz ostatecznie poniósł porażkę. W 2023 roku Sąd Federalny uznał, że prasa przedstawiła twarde dowody na cztery z sześciu zarzucanych mu morderstw. We wrześniu 2025 roku Sąd Najwyższy odrzucił jego ostatnią apelację, ostatecznie zamykając sprawę i utrzymując te ustalenia w mocy.

Zbrodnie wojenne australijskich sił specjalnych. Sprawa Robertsa-Smitha to dopiero początek

Zatrzymanie słynnego komandosa wpisuje się w znacznie szersze śledztwo dotyczące nadużyć na froncie. Specjalny raport opublikowany w 2020 roku dostarczył niezbitych dowodów na to, że żołnierze australijskiego Pułku Specjalnych Sił Powietrznych wymordowali dziesiątki bezbronnych jeńców w trakcie długotrwałego konfliktu w Afganistanie. Ujawnienie tych faktów wywołało w kraju potężny skandal i wymusiło na władzach wyciągnięcie surowych konsekwencji wobec sprawców. Obecne działania organów ścigania i postawienie przed sądem Bena Robertsa-Smitha stanowią kluczowy element procesu rozliczania wojskowych odpowiedzialnych za najcięższe zbrodnie wojenne.