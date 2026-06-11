Nocne ataki wojsk USA na Iran. Wróci blokada Ormuz?

Napięcie na Bliskim Wschodzie. Donald Trump atakuje, Iran odpowiada i mówi o blokadzie Ormuz

Jeszcze parę dni temu wydawało się, że napięcie w rejonie Bliskiego Wschodu nieco się zmniejszyło. Według wyliczeń dziennikarzy stacji CNN Donald Trump aż kilkadziesiąt razy przekonywał, że zawarcie pokojowego porozumienia z Teheranem jest na wyciągnięcie ręki. Sytuacja uległa zmianie, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych opublikował niepokojący komunikat o zestrzeleniu amerykańskiego śmigłowca: „Właśnie otrzymałem informację od naszego Wspaniałego Wojska, że wczoraj wieczorem Irańczycy zestrzelili jeden z naszych wysoko zaawansowanych śmigłowców Apache podczas patrolu nad cieśniną Ormuz. W zdarzeniu brało udział dwóch pilotów, obaj są bezpieczni i nie doznali obrażeń. Niemniej, Stany Zjednoczone muszą, z konieczności, odpowiedzieć na ten atak” – oświadczył Donald Trump we wtorek na platformie Truth Social. Od tego momentu ruszyła wymiana ognia między Iranem a USA, a teraz pojawiła się fala sprzecznych doniesień o tym, co właściwie dzieje się na Bliskim Wschodzie.

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Ataki odwetowe Iranu i stanowisko USA. Donald Trump stawia twarde warunki

Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) przekazało 10 czerwca oficjalny komunikat, w którym potwierdziło, że armia przeprowadziła „kolejne uderzenia w ramach samoobrony na wiele celów w Iranie, na rozkaz naczelnego dowódcy”. Zniszczono przede wszystkim zaawansowane systemy łączności oraz wrogie wyrzutnie przeciwlotnicze, „które stanowiły zagrożenie dla sił amerykańskich oraz statków handlowych przemieszczających się po wodach regionu. (...) Uderzenia te są odpowiedzią na nieuzasadnioną i trwającą agresję Iranu” – pisze dowództwo. Odpowiedź ze strony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej głosi, że irańskie uderzenia odwetowe zniszczyły 18 „celów o istotnym znaczeniu” w regionie, według tych doniesień zaatakowano m.in. infrastrukturę należącą do 5. Floty Marynarki Wojennej USA w Bahrajnie. Przedstawiciele Teheranu ogłosili również wstrzymanie ruchu przez cieśninę Ormuz, choć amerykańskie wojsko stanowczo zaprzecza tym doniesieniom. Jak podaje telewizja Fox News, wczoraj wieczorem Donald Trump powiadomił, że strona irańska poprosiła o przerwanie bombardowania. Prezydent USA uzależnia wstrzymanie ognia od podpisania przez Teheran słynnego porozumienia, chyba że polityczne oświadczenia to tylko blef mający usprawiedliwiać dalsze zbrojne działania Stanów Zjednoczonych i Izraela na Bliskim Wschodzie.

BREAKING: President Trump says he is going to continue bombing Iran "very hard" after it shot down a U.S. helicopter over the Strait of Hormuz."We're going to be attacking them and attacking them very hard.""I've been working with Iran for a number of months, and they should… pic.twitter.com/tlO6S10uyo— Fox News (@FoxNews) June 10, 2026

Iran announces closure of Strait of Hormuz after US attacks https://t.co/pJbdkoE1ZV https://t.co/pJbdkoE1ZV— Reuters (@Reuters) June 11, 2026