Beyonce wraca! Jest całkiem naga i została kowbojem!

Beyonce wydaje album country! Na okładce Cowboy Carter jedzie na białym koniu, na jednym ze zdjęć rozebrała się do naga!

Czekacie na nowy album Beyonce? Jedna z największych gwiazd muzyki rozrywkowej już 29 marca wydaje nową płytę, zatytułowaną Cowboy Carter. 28-krotna zdobywczyni nagrody Grammy przyprawiła fanów o żywsze bicie serc nie tylko z muzycznych powodów. Na jednym ze zdjęć promocyjnych gwiazda wystąpiła... całkiem nago, owinięta jedynie skąpą szarfą, z długimi warkoczami ozdobionymi koralikami i trzymając zapalonego papierosa. Napis na szarfie to „act ii BEYINCÉ” - najwięksi fani piosenkarki zapewne wiedzą, dlaczego. Otóż nazwisko gwiazdy zostało błędnie wydrukowane w akcie urodzenia, właśnie w taki sposób. Na okładce płyty Cowboy Carter Beyonce zamienia się z kolei w kowbojkę na białym koniu, trzymającą wielką amerykańską flagę. Czyżby chciała być trochę jak Taylor Swift, która jest obecnie największą gwiazdą pop w USA, a zaczynała przecież od country?

Beyonce. Kariera, największe hity i życie prywatne

Beyonce zaczynała karierę w zespole Destiny's Child, solową popularność zdobyła głównie za sprawą albumu Dangerously in Love, który wydała w 2003. To tam znalazł się jej chyba największy jak dotąd hit, „Crazy in Love”. Jest najczęściej nagradzanym artystą w historii nagród Grammy. Od 2002 roku jest w związku z raperem Jayem-Z, w 2008 roku wzięli ślub. Ich pierwsze dziecko, córka Blue Ivy Carter urodziła się w 2012 roku. Córka Rumi i syn Sir urodzili się w 2017 roku. Przez parę lat Beyonce i Jay-Z byli na szczycie listy najlepiej zarabiających parą Hollywood według magazynu Forbes. W 2008 roku zarobili łącznie 162 milionów dolarów, w 2021 - 78 milionów.

