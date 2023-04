Były prezydent pozwany o gwałt! Donald Trump oskarżany o atak w galerii handlowej!

Donald Trump ma kolejny proces! Dziennikarka "Elle" oskarżyła go o gwałt w centrum handlowym

Kolejny skandal z Donaldem Trumpem w roli głównej! A przecież dopiero co świat obiegły sensacyjne informacje o zatrzymaniu byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych i postawieniu mu 34 zarzutów karnych w sprawie fałszowania dokumentacji. Chodzi o zapłacenie 130 tysięcy dolarów aktorce porno Stormy Daniels, z którą przynajmniej jej zdaniem połączył go niegdyś krótki romans. Nie dość, że Daniels zerwała umowę i opowiedziała ze szczegółami o seksie z Trumpem, to jeszcze cała sprawa się wydała i skończyła w sądzie. W dodatku trwa również śledztwo w sprawie pamiętnego krwawego ataku na Kapitol po przegranej Trumpa w wyborach prezydenckich. Teraz eks prezydent ma znów kłopoty. Kobieta, która w 2019 roku oskarżyła go na łamach prasy o gwałt, przeszła od słów do czynów i złożyła przeciwko Trumpowi pozew cywilny w nowojorskim sądzie.

Spotkała Trumpa na zakupach, skończyło się gwałtem w przymierzalni? Były prezydent zaprzecza

Pisarka E. Jean Carroll zaczęła opowiadać o tym, że Trump ją zgwałcił, w czerwcu 2019 roku. Opisała sytuację, która miała mieć miejsce na przełomie 1995 i 1996 roku w luksusowym domu towarowym Bergdorf Goodman na Manhattanie. Jak twierdzi 79-letnia dziś kobieta, wpadli tam na siebie z Trumpem przypadkowo. On poprosił ją żartobliwie, by pomogła mu wybrać bieliznę dla jakiejś innej kobiety. Znaleźli się w przebieralni, a wtedy biznesmen miał przycisnąć dziennikarkę Elle do ściany i zgwałcić ją. Kobieta zwierzyła się dwójce przyjaciół, ale wówczas poradzono jej, by nie szła na policję, bo Trump to wpływowa osoba i zniszczy ją. Trump zdecydowanie zaprzeczył oskarżeniom i nazwał E. Jean Carroll kłamczuchą, która szuka sławy. Ona w odpowiedzi pozwała go właśnie za gwałt, a także za zniesławienie, ponieważ oskarżył ją o kłamstwo. Właśnie wybrano ławę przysięgłych i proces się zbliża. W ciągu ostatnich kilku lat około 25 kobiet oskarżało Trumpa o napastowanie i molestowanie seksualne. On wszystkiemu zaprzeczał i groził pozwami, jednak jak na razie żadnego nie sformułował.

BREAKING: E. Jean Carroll arrives at a Manhattan courthouse ahead of a civil rape trial against Donald Trump. pic.twitter.com/WTEBIrI6Wp— PoliticsVerse 🇺🇸 (@PoliticsVerse) April 25, 2023

