Chce być nową Pamelą! Gwiazda Playboya szkoli się na ratowniczkę

Modelka Playboya chce zostać ratowniczką wodną. Francja James będzie nową Pamelą Anderson?

Któż nie pamięta "Słonecznego Patrolu"?! Grająca tam jedną z głównym ról Pamela Anderson (57 l.) do dziś od czasu do czasu pokazuje się swoim fanom na Instagramie w czerwonym kostiumie kąpielowym z czasów kultowego serialu lat dziewięćdziesiątych. Seksowne ratowniczki ze "Słonecznego Patrolu" rozpalały wtedy wyobraźnię milionów mężczyzn. Wielu oglądało sławny serial wyłącznie po to, by je zobaczyć. Głównymi gwiazdami amerykańskiego tasiemca byli David Hasselhoff jako Mitch Buchannon i Pamela Anderson jako C.J. Parker. Czyżby teraz miała pojawić się zupełnie nowa Pamela?! Seksowna modelka Playboya chce rzucić rozbieranie i zostać ratowniczką nad oceanem! Francia James (33 l.) podzieliła się swoim marzeniem z fanami na Instagramie.

Fani 33-latki w ekstazie! „Udawałbym, że tonę, żebyś mogła mnie uratować”

Pochodząca z Kolumbii piękność zaczęła starania o uzyskanie uprawnień ratowniczki. Francia chce zostać nową Pamelą? „Chcę zostać ratownikiem, żeby mieć pretekst, aby częściej przebywać na plaży!” - żartuje ponętna Kolumbijka mieszkająca w Stanach Zjednoczonych. A fani oszaleli ze szczęścia! „Przypuszczam, że wielu facetów będzie potrzebować resuscytacji krążeniowo-oddechowej”, „Uratuj mi życie”, „Udawałbym, że tonę, żebyś mogła mnie uratować” - to tylko kilka komentarzy do gorącego wyznania przyszłej nieustraszonej ratowniczki.

Sonda Pamiętasz "Słoneczny Patrol"? Tak, to były czasy! Tak średnio Nie wiem o co chodzi

Playboy model turns 'lifeguard' in saucy micro bikini – and fans beg her to save them https://t.co/hVD76VHDds pic.twitter.com/iaMfe5tLUA— Daily Star (@dailystar) March 14, 2024

