Rosjanie ostrzelali Chersoń. 8 osób nie żyje. Zełenski: "Terroryzm, zabójstwo dla przyjemności"

Przerażające wieści z Chersonia, i to w Wigilię. Rosjanie zaatakowali. Początkowo wiceszef gabinetu prezydenta Kyryło Tymoszenko podał informację o siedmiu zabitych i 58 rannych. Urzędnik zaznaczył, że ciężko rannych jest 18 osób. Biuro prokuratura generalnego w zaktualizowanej informacji powiadomiło o śmierci ośmiu osób. Wcześniej w sobotę (24 grudnia) strona ukraińska powiadomiła, że rano Rosjanie ostrzelali Chersoń. – Agresor skierował pociski na centrum miasta, w miejsca, gdzie są największe skupiska mieszkańców – powiadomiła prokuratura. Zdjęcia z miejsca ostrzałów są wyjątkowo drastyczne. Widać na nich ciała na ulicach i płonące domy oraz samochody, zniszczone budynki. Do rosyjskiej napaści w Wigilię odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – Chersoń. Rano, w sobotę, dzień przed Bożym Narodzeniem, w centrum miasta. To nie są obiekty wojskowej, to nie jest wojna według zasad. To terroryzm, to zabójstwo dla zastraszenia i dla przyjemności – napisał w Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Rosjanie ostrzelali Chersoń. Zdjęcia dostępne w poniższej galerii

