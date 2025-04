"Cierpiał, wsiadł w samochód i zniknął". Jałmużnik papieża o jego ostatnich chwilach

Ta wiadomość spadła jak grom z jasnego nieba. W Poniedziałek Wielkanocny Watykan nagle przekazał, że 88-letni papież Franciszek, który dochodził do siebie po trwającej wiele tygodni hospitalizacji, zmarł, zostawiając w żałobie wiernych na całym świecie. Jako oficjalną przyczynę jego śmierci wskazano udar mózgu, śpiączkę i nieodwracalną zapaść kardiologiczną. W akcie zgonu napisano, że papież Franciszek (Jorge Mario Bergoglio), urodzony w Buenos Aires w Argentynie 17 grudnia 1936 roku, rezydujący w Watykanie, zmarł o godzinie 7.35 dnia 21 kwietnia 2025 roku w swoim apartamencie w Domu Świętej Marty. Napisano, że papież cierpiał na wcześniejszą ostrą niewydolność oddechową z powodu obustronnego multimikrobiotycznego zapalenia płuc, rozstrzelenie oskrzeli, nadciśnienie tętnicze i cukrzycę typu II.

To były ostatnie chwile papieża Franciszka. "Potem zniknął"

Kardynał Konrad Krajewski, papieski jałmużnik, w rozmowie z TVN24 opowiada o ostatnich chwilach Ojca Świętego. To poruszające słowa. "Takiego pożegnania ze światem nikt nie mógł wyreżyserować ani sobie wyobrazić. Widać, że był bardzo zmęczony, że był cierpiący, że to były ostatnie chwile. Ale jeszcze dotykał ludzi, jeszcze ich błogosławił. Już bardziej wzrokiem niż dłońmi. I sercem ich błogosławił. I potem już zniknął. Z balkonu Bazyliki Świętego Piotra pobłogosławił lud obecny na placu Świętego Piotra, jak i wszystkich na świecie. Urbi et Orbi - miastu i światu - udzielił błogosławieństwa i powiedział tylko jedno słowo: Buona Pasqua. To znaczy, żebyśmy celebrowali zmartwychwstanie Chrystusa" - powiedział dla TVN24.

Kiedy pogrzeb papieża Franciszka?

Dzisiaj (środa, 23 kwietnia) o godz. 9 w Watykanie rozpocznie się obrzęd przeniesienia w procesji trumny z ciałem papieża Franciszka z kaplicy Domu Świętej Marty, w którym mieszkał i zmarł, do bazyliki Świętego Piotra. Następnie trumna zostanie wystawiona w bazylice, gdzie do piątku wierni będą mogli oddawać hołd Franciszkowi. Ceremonię przeniesienia trumny rozpocznie w kaplicy watykańskiego domu modlitwa, której będzie przewodniczył kardynał Kevin Farrell - kamerling zarządzający sprawami Kościoła w okresie wakatu w Stolicy Apostolskiej po śmierci papieża. Od godziny 11 wierni będą mogli oddawać hołd przy wystawionej trumnie Franciszka. Bazylika pozostanie otwarta dla osób, które będą chciały osobiście pożegnać zmarłego papieża w środę do północy, w czwartek od 7 do północy, a w piątek od 7 do 19. Oczekuje się przybycia tysięcy wiernych z całego świata. Pogrzeb papieża Franciszka zaplanowano na najbliższą sobotę, 26 kwietnia, na godz. 10.