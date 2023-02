Co Biden uważa o relacjach USA z Polską? Postawił sprawę jasno

Relacje Stanów Zjednoczonych z Polską

Prezydent USA załączył minutowy skrót video z wizyty w Warszawie rozpoczynający się od jego wystąpienia do narodu polskiego we wtorek przed Zamkiem Królewskim w Warszawie i pokazujący krótkie migawki ze spotkań z prezydentem Andrzejem Dudą i uczestnikami obrad Bukareszteńskiej Dziewiątki.

We wtorek prezydent Biden wygłosił w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie przemówienie skierowane do Polaków. "Będziemy bronić suwerenności narodów i demokracji. Nie powinno być żadnych wątpliwości - nasze wsparcie dla Ukrainy nie będzie zachwiane, a zobowiązania NATO to święta przysięga obrony każdej piędzi ziemi krajów sojuszu" - powiedział.

Administracja Joe Bidena ogłosiła w piątek szereg dodatkowych sankcji, dotykających rosyjski przemysł wydobywczy, zbrojeniowy, jądrowy, a także kolejne banki. Prezydent zdecydował też o radykalnym podniesieniu ceł m.in. na rosyjskie metale. Jak stwierdził w komunikacie resort finansów USA, ogłoszony w rocznicę inwazji Rosji pakiet jest jednym z najbardziej znaczących do tej pory, uderzając w szereg kluczowych sektorów rosyjskiej gospodarki.

W ramach pakietu, Biały Dom zdecydował o nałożeniu 70-procentowego cła na import metali z Rosji, 200-procentowego na rosyjskie aluminium, a także 35-procentowego na szereg innych produktów o łącznej wartości 2,8 mld dolarów. Sankcjami objęto też cztery firmy z sektora metalurgicznego i wydobywczego.

The United States-Poland relationship is critical for our two nations, especially at this global inflection point. pic.twitter.com/JxJXV3ESz9— President Biden (@POTUS) February 25, 2023

