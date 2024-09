Czesi ostrzegają Polaków! "Jest gorzej niż w 1997 roku"

Czesi ostrzegają Polaków, że powódź będzie gorsza niż w 1997 roku. Tragiczna sytuacja w Czechach, prawdopodobnie cztery osoby nie żyją

Deszcz pada nieustająco, rzeki przybierają, wiele z nich wystąpiło z brzegów. Niestety, sprawdziły się najgorsze prognozy dla Polski i reszty Europy, przez którą przechodzi niż genueński. Niesie ulewy i podtopienia. Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje w południowo-zachodniej części kraju oraz u naszych południowych sąsiadów, w Czechach. A to, co dzieje się u nich, nieuchronnie pojawi się z czasem w Polsce. "Idzie stuletnia woda" - ostrzegali czescy meteorolodzy jeszcze przed nadejściem żywiołu, który szedł od strony Słowenii. Potem służby ogłosiły jeszcze gorsze prognozy dla Czech, ale i Polski. Według Czeskiego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego Polska przyjmie falę powodziową większą niż w 1997 roku! A przecież właśnie ta powódź jest wspominana u nas do dziś i określana mianem powodzi tysiąclecia.

Cztery osoby zniknęły pod wodą. Ewakuowany Czeski Cieszyn, poziom Olzy wzrósł o trzy metry w ciągu doby

Tymczasem w Czechach jest już mowa o prawdopodobnych ofiarach śmiertelnych żywiołu. Cztery osoby są uznawane za zaginione. Trzy były w samochodzie, który zniknął pod wodą i z którego uratowała się tylko jedna, kolejna wpadła do rzeki w rejonie Uherskiego Hradisztie. Zarządzono ewakuację paru tysięcy mieszkańców czeskiego Cieszyna, przygranicznego miasta tuż obok Cieszyna polskiego. Poziom Olzy w tym mieście wzrósł w ciągu ostatnich 24 godzin o prawie trzy metry i obecnie wynosi pięć metrów. Obowiązuje trzeci stopień alarmu powodziowego. Ewakuowani są również ludzie mieszkający w Opawie na wschodzie kraju, tam także mowa jest o tysiącach. Nie kursują pociągi do Polski jadące w stronę Ostrawy i zatrzymywane są w Ołomuńcu.

#powódź #Powodź takiej sytuacji nie było NIGDY W HISTORII: pod wodą jest część Bawarii, Austria, Włochy, Słowenia, Czechy, Polska Południowa, natomiast w Alpach szaleją śnieżyce - oto kolejne sceny z Włoch pic.twitter.com/Wrc3aD23rf— Wiadomości powodziowe z Czech (@DawidG17) September 14, 2024

Řeka Opava už se začala vylévat z koryta. Zaplavila Kolofíkovo nábřeží a dostává se i na most na Ratibořské ulici. Evakuaci teď vyhledává více lidí, pro ty město připravuje další noclehy. K sídlišti Kateřinky se voda dostane asi kolem 6h ráno @Radiozurnal1 @iROZHLAScz pic.twitter.com/17LIVc1z1Y— Natalie.Flajzikova (@NFlajzikova) September 15, 2024

