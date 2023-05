Czterech synów Tiny Turner. "Byliśmy jej szczęściem". Potem odcięła ich od pieniędzy. "Nie dam się wykorzystać"

Tragiczne życie Tiny Turner. Jej pierwszy mąż Ike Turner był sadystą. Oto, co wyznała o nim gwiazda

Legenda, jedna na pokolenie, gwiazda, która zmieniła oblicze muzyki na zawsze - tak o Tinie Turner mówi środowisko muzyczne. Fani na całym świecie żegnają artystkę, która zmarła 24 maja, mając 83 lata. Jej oszałamiająca kariera może przyprawić o zawrót głowy, jej życie prywatne z kolei, mówiąc delikatnie, nie było usłane różami. Urodziła się w 1939 roku na prowincji w Nutbush w stanie Tennessee jako Anna Mae Bullock. Wychowywała się w biedzie, już jako dziewczynka pracowała przy zbiorze bawełny. Jak podaje magazyn "People", w wieku 18 lat po raz pierwszy zaszła w ciążę. Urodziła syna, Craiga Raymonda, którego ojcem był saksofonista, Raymond Hill. Z nim się jednak nie związała.

Tina Turner nie żyje. Jej synowie: "Byliśmy jej szczęściem"

Pierwszym mężem Tiny był Ike Turner, który przez kilkanaście lat małżeństwa urządzał jej piekło na ziemi. Bił, katował, zmuszał do seksu, poniewierał i upokarzał. Mimo to tworzyli rodzinę - Ike adoptował Craiga, ona dwóch synów męża: Ike'a Jr. i Michaela. W październiku 1960 roku para powitała na świecie swoje jedyne wspólne dziecko, syna Ronniego. Turner była dumna z całej czwórki. "Muszę powiedzieć, że byli dobrymi dziećmi" - chwaliła ich w rozmowie z Larrym Kingiem w 1997 roku. Oni nie kryli, że była surową i wymagającą matką. "Zajmowała się nami osobiście, wychowanie nas było do pewnego stopnia jej wielkim szczęściem" - mówili po latach. "Musieliśmy wykonywać nasze obowiązki, musieliśmy jeść śniadanie, lunch i kolację w tym samym czasie, wspólnie". Tina i Ike rozwiedli się w 1976 roku.

Tina Turner nie żyje. Miała czterech synów, dwóch pochowała

Gdy "chłopcy" byli już dorośli, nieco się od nich oddaliła. Sama przyznała to w swojej autobiografii. Pod koniec lat 80. odcięła ich także finansowo. "Nadal jestem dla nich, mogą na mnie liczyć, ale nie pozwolę im mnie wykorzystać" - powiedziała w jednym z wywiadów. Przed pięcioma laty straciła jedno z dzieci. W 2018 roku Craig popełnił samobójstwo. W 2022 roku musiała pochować kolejnego syna - z powodu raka jelita grubego zmarł Ronnie.

Tina Turner is known for her decades of dynamic stage performances and her compelling story of personal triumph after hardship. But the queen of rock ‘n’ roll was also a mom of four. https://t.co/nlFgJtZGfx— TODAY (@TODAYshow) May 25, 2023

