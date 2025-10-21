Donald Trump zostanie Niemcem?! Padła propozycja

Niemiecka partia AfD chce przyznać Trumpowi honorowe obywatelstwo powiatu Bad Dürkheim

Donald Trump honorowym obywatelem niemieckiego powiatu? Z taką propozycją wystąpiła niemiecka partia Alternatywa dla Niemiec (AfD), a konkretnie jej lokalny lider i deputowany do Bundestagu Thomas Stephan. "Powodem jest to, że Donald Trump doprowadził do pokoju w konflikcie między Izraelem a Strefą Gazy oraz zapewnił uwolnienie izraelskich i ośmiu niemieckich zakładników" – powiedział polityk w rozmowie z agencją dpa.

ZOBACZ TEŻ: Szok! Biały Dom częściowo zburzony. Już wiadomo, co się stało

Dziadkowie Trumpa ze strony ojca pochodzili ze wsi Kallstadt, która wchodzi w skład powiatu Bad Dürkheim

Nie jest to jednak jedyny powód. Dziadkowie Trumpa ze strony ojca, Friedrich Trump i Elizabeth Christ, pochodzili z Kallstadt, małej wioski w regionie Palatynatu, który wchodzi w skład powiatu Bad Dürkheim w Nadrenii-Palatynacie. Friedrich Trump urodził się w Kallstadt w 1869 roku, a Elizabeth Christ w 1880 roku. Para pobrała się w Bad Dürkheim w 1902 roku. Friedrich Trump wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w 1885 roku, gdzie zmienił nazwisko na Frederick Trump. Zarobił fortunę prowadząc hotel w regionie Klondike, popularnym wśród poszukiwaczy złota.

Alternatywa dla Niemiec złożyła już wniosek w sprawie nadaniu Trumpowi honorowego obywatelstwa w radzie powiatu, ma ona zagłosować nad nim już podczas posiedzenia 29 października. Ale starosta powiatu Hans-Ulrich Ihlenfeld z CDU jest zdania, że wniosek AfD nie ma szans na uzyskanie poparcia większości członków rady.

Sonda Czy AfD to zagrożenie dla Niemiec? Tak Nie Nie mam zdania

The far-right Alternative for Germany (AfD) party has proposed US President Donald Trump be made an honorary citizen of the Bad Dürkheim district in southwestern Germany. The US president has roots in Germany's Rhineland-Palatinate region.https://t.co/gHsBbEyMUK pic.twitter.com/3cTOh7Btgl— DW Politics (@dw_politics) October 20, 2025

Słynne teksty polityków! Tego nie da się zapomnieć. Znasz wszystkie? Pytanie 1 z 10 "Planeta nam się po prostu spali" Donald Tusk Rafał Trzaskowski Szymon Hołownia Następne pytanie