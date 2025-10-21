Donald Trump zostanie Niemcem?! Padła propozycja

Zofia Dąbrowska
2025-10-21 13:13

Donald Trump zostanie honorowym obywatelem powiatu Bad Duerkheim w południowo-zachodnich Niemczech? Z taką propozycją wystąpiła niemiecka partia Alternatywa dla Niemiec (AfD). Nie jest to przypadkowy wybór regionu. Dziadkowie Trumpa ze strony ojca, Friedrich Trump i Elizabeth Christ, pochodzili z Kallstadt, małej wioski w regionie Palatynatu, który wchodzi w skład powiatu Bad Dürkheim.

Niemiecka partia AfD chce przyznać Trumpowi honorowe obywatelstwo powiatu Bad Dürkheim

Donald Trump honorowym obywatelem niemieckiego powiatu? Z taką propozycją wystąpiła niemiecka partia Alternatywa dla Niemiec (AfD), a konkretnie jej lokalny lider i deputowany do Bundestagu Thomas Stephan. "Powodem jest to, że Donald Trump doprowadził do pokoju w konflikcie między Izraelem a Strefą Gazy oraz zapewnił uwolnienie izraelskich i ośmiu niemieckich zakładników" – powiedział polityk w rozmowie z agencją dpa.

Dziadkowie Trumpa ze strony ojca pochodzili ze wsi Kallstadt, która wchodzi w skład powiatu Bad Dürkheim

Nie jest to jednak jedyny powód. Dziadkowie Trumpa ze strony ojca, Friedrich Trump i Elizabeth Christ, pochodzili z Kallstadt, małej wioski w regionie Palatynatu, który wchodzi w skład powiatu Bad Dürkheim w Nadrenii-Palatynacie. Friedrich Trump urodził się w Kallstadt w 1869 roku, a Elizabeth Christ w 1880 roku. Para pobrała się w Bad Dürkheim w 1902 roku. Friedrich Trump wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w 1885 roku, gdzie zmienił nazwisko na Frederick Trump. Zarobił fortunę prowadząc hotel w regionie Klondike, popularnym wśród poszukiwaczy złota.

Alternatywa dla Niemiec złożyła już wniosek w sprawie nadaniu Trumpowi honorowego obywatelstwa w radzie powiatu, ma ona zagłosować nad nim już podczas posiedzenia 29 października. Ale starosta powiatu Hans-Ulrich Ihlenfeld z CDU jest zdania, że wniosek AfD nie ma szans na uzyskanie poparcia większości członków rady.

