Szok! Biały Dom częściowo zburzony. Już wiadomo, co się stało

Te zdjęcia wywołały prawdziwą sensację w mediach społecznościowych - część Białego Domu została wyburzona! Chodzi o wschodnie skrzydło siedziby prezydentów Stanów Zjednoczonych. W budynku widać wielką dziurę i ciężki sprzęt budowlany. Bo to nie efekty żadnej katastrofy, a specjalne działanie na rozkaz Donalda Trumpa, który właśnie realizuje swoje wielkie marzenie - wybudowanie w Białym Domu złotej, ogromnej sali balowej. Aktualny prezydent doszedł do wniosku, że imprezy przed budynkiem są mało reprezentacyjne i potrzeba zmian. Prace właśnie trwają, ich całościowy koszt szacowany jest według "Washington Post" na 250 milionów dolarów. Trump podkreśla, że nie zapłaci za to podatnik, a on sam i różni darczyńcy.

Trump nie dotrzymał słowa? Obiecywał, że nie będzie ingerencji w obecny budynek

Nie brakuje krytyków tak inwazyjnych działań. Wielu jest rozczarowanych postawą Trumpa, który ich zdaniem nie dotrzymał słowa, bo wcześniej obiecywał: "Nie będzie ingerencji w obecny budynek. Będzie obok niego, ale nie będzie się z nim stykać w poszanowaniu obecnego budynku, którego jestem największym fanem. (...) To jest moje ulubione miejsce" - mówił prezydent, odnosząc się do nowego pomieszczenia. Jak widać, potrzebna była jednak daleko posunięta demolka. Ale może nie ma w tym nic złego? Część komentujących broni Trumpa i przypomina, że Biały Dom wcale nie dotrwał do naszych czasów w absolutnie niezmiennej formie i był już przebudowywany, także w tym dokładnie miejscu.

Biały Dom zmieniał się przez lata. Raz został spalony, wschodnie skrzydło ma obecną postać od 1942 roku

Biały Dom powstał na przełomie XVIII i XIX wieku na zlecenie George'a Washingtona. Budowę ukończono w 1800 roku, a zaledwie 14 lat potem budynek został spalony podczas wojny brytyjsko-amerykańskiej przez Brytyjczyków. Odbudowę zakończono w 1817 roku. W 1902 r. powstało zachodnie skrzydło, gdzie dziś mieści się Gabinet Owalny. Wschodnie skrzydło pojawiło się w 1902 roku i było stopniowo powiększane, m.in. o biura dla pierwszej damy i personelu, a w 1942 roku, za prezydentury Franklina D. Roosevelta, przebudowano je gruntownie, m.in. dodając piętro i część podziemną. Od tamtej pory miały tam miejsce tylko prace konserwacyjne, bez równie wielkich zmian.

