Trump ozłoci Biały Dom! Przemieni swoją siedzibę w pałac

Trump powiększa planowaną złotą salę balową w Białym Domu. „Najlepsza na świecie”

Donald Trump snuje wielkie plany ozłocenia Białego Domu! Chociaż sytuacja międzynarodowa nie napawa optymizmem, prezydent Stanów Zjednoczonych znajduje czas na remonty i rozbudowy swojej siedziby. Ma być na bogato! Już latem mówiono o tym, że w Białym Domu powstanie wystawna sala balowa, mająca pomieścić 650 osób. Teraz Donald Trump ogłosił, iż to dla niego za mało i zamierza jeszcze powiększyć reprezentacyjne pomieszczenie. Nowa sama w Białym Domu według nowych planów ma pomieścić nawet około 900 gości. „Robimy ją trochę większą. Będzie absolutnie najlepsza, jaką można sobie wyobrazić, na poziomie światowym” – powiedział Trump w rozmowie z NBC News.

„Tam, gdzie widzicie ciężarówki – to właśnie początek nowej sali balowej w Białym Domu”

Pierwsze plany, przedstawione w lipcu, mówiły o powierzchni około ośmiu tysiącach metrów kwadratowych i kosztach rzędu 200 milionów dolarów. Prezydent zapowiedział, że pokryje część wydatków z własnych środków, a resztę dołożą darczyńcy. Prace budowlane już ruszyły. „Tam, gdzie widzicie ciężarówki – to właśnie początek nowej sali balowej w Białym Domu” – relacjonował Trump dziennikarzom w miniony piątek. Sala balowa powstaje przy wschodnim skrzydle rezydencji i ma zostać ukończona na początku 2029 roku, tuż przed końcem drugiej kadencji Trumpa. Prezydent od dawna przekonywał, że Biały Dom potrzebuje reprezentacyjnej przestrzeni do organizacji przyjęć dla dyplomatów i zagranicznych przywódców. Obecne rozwiązanie – wielkie namioty rozstawiane na trawniku południowym – uważa za prowizoryczne i niewystarczające. W trakcie drugiej kadencji Trump zajął się również innymi zmianami w wyglądzie rezydencji. Na południowym trawniku stanął ogromny maszt flagowy, a okolice Ogrodu Różanego zostały częściowo wybrukowane. W Gabinecie Owalnym pojawiło się też jeszcze więcej złotych zdobień.

Trump takes his Mar-a-Lagoing of the White House to the next level. Construction begins in September of a massive 90,000 square foot gaudy gold ballroom that completely overshadows the historic original White House. pic.twitter.com/A39okN0uGv— Mike Sington (@MikeSington) July 31, 2025

