Trump leci do króla Karola III! Będą karety, bal i wielka pompa

2025-09-15

Donald Trump już za dwa dni przyleci w odwiedziny do króla Karola III! Jak podają amerykańskie i brytyjskie media, prezydent Stanów Zjednoczonych zostanie przyjęty na Wyspach prawdziwie po królewsku. Może liczyć nie tylko na czerwony dywan jak Putin na Alasce, ale nawet na wielki bal, paradę z karetami i gościnę w komnatach.

Trump leci do króla Karola! Będzie wielka pompa

Autor: Associated Press

Król Karol III szykuje pełną przepychu oprawę dla wizyty Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii w dniach 17-19 września

Brytyjska rodzina królewska przygotowuje bardzo uroczystą wizytę Donalda Trumpa i jego żony Melanii. Przylatują na Wyspy Brytyjskie już pojutrze. W dniach 17–19 września król Karol III będzie gospodarzem wydarzenia w Zamku Windsor, a oprawa wizyty zapowiada się na jedną z najbardziej widowiskowych w ostatnich latach. Amerykańska para prezydencka zostanie oficjalnie powitana przez monarchę Karola i królową Camillę, towarzyszyć im będą książę William i księżna Kate. Przed Zamkiem Windsor oddana zostanie salwa honorowa, a następnie Trumpowie wraz z rodziną królewską przejadą karetami przez posiadłość.

Trump spotka się z premierem Wielkiej Brytanii, Melania Trump weźmie udział w wydarzeniach z udziałem księżnej Kate

Po uroczystym lunchu Trump odwiedzi kaplicę św. Jerzego, gdzie złoży wieniec na grobie Elżbiety II. Planowany jest także pokaz lotniczy z udziałem brytyjskich i amerykańskich myśliwców F-35 oraz grupy akrobacyjnej Red Arrows. Najważniejszym punktem wizyty będzie uroczysty bankiet zaplanowany na środę wieczorem. Przy stole w salach Zamku Windsor zasiądzie około 150 gości, w tym Elton John czy Mick Jagger. Po oficjalnych uroczystościach Trump spotka się z premierem Wielkiej Brytanii, Melania Trump weźmie udział w wydarzeniach z udziałem księżnej Kate we Frogmore Gardens, gdzie spotka się z młodzieżą ze stowarzyszenia skautów. Na zakończenie wizyty para prezydencka uda się do rezydencji Chequers, a następnie powróci do USA. To nie pierwszy raz, kiedy brytyjski monarcha gości Trumpa. W 2019 roku, jeszcze za życia królowej Elżbiety II, były prezydent USA złożył pierwszą oficjalną wizytę państwową.

