Trump leci do króla Karola III! Będą karety, bal i wielka pompa

Król Karol III szykuje pełną przepychu oprawę dla wizyty Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii w dniach 17-19 września

Brytyjska rodzina królewska przygotowuje bardzo uroczystą wizytę Donalda Trumpa i jego żony Melanii. Przylatują na Wyspy Brytyjskie już pojutrze. W dniach 17–19 września król Karol III będzie gospodarzem wydarzenia w Zamku Windsor, a oprawa wizyty zapowiada się na jedną z najbardziej widowiskowych w ostatnich latach. Amerykańska para prezydencka zostanie oficjalnie powitana przez monarchę Karola i królową Camillę, towarzyszyć im będą książę William i księżna Kate. Przed Zamkiem Windsor oddana zostanie salwa honorowa, a następnie Trumpowie wraz z rodziną królewską przejadą karetami przez posiadłość.

Trump spotka się z premierem Wielkiej Brytanii, Melania Trump weźmie udział w wydarzeniach z udziałem księżnej Kate

Po uroczystym lunchu Trump odwiedzi kaplicę św. Jerzego, gdzie złoży wieniec na grobie Elżbiety II. Planowany jest także pokaz lotniczy z udziałem brytyjskich i amerykańskich myśliwców F-35 oraz grupy akrobacyjnej Red Arrows. Najważniejszym punktem wizyty będzie uroczysty bankiet zaplanowany na środę wieczorem. Przy stole w salach Zamku Windsor zasiądzie około 150 gości, w tym Elton John czy Mick Jagger. Po oficjalnych uroczystościach Trump spotka się z premierem Wielkiej Brytanii, Melania Trump weźmie udział w wydarzeniach z udziałem księżnej Kate we Frogmore Gardens, gdzie spotka się z młodzieżą ze stowarzyszenia skautów. Na zakończenie wizyty para prezydencka uda się do rezydencji Chequers, a następnie powróci do USA. To nie pierwszy raz, kiedy brytyjski monarcha gości Trumpa. W 2019 roku, jeszcze za życia królowej Elżbiety II, były prezydent USA złożył pierwszą oficjalną wizytę państwową.

Trump will visit Britain from September 17-19: King Charles is preparing a parade and banquet for him, — Reuters.The British royal family is organizing a second state visit for Donald Trump with a carriage parade, an air show, and a salute.The program includes a state banquet… pic.twitter.com/VZF0Xdonvk— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) September 13, 2025

