Tunel między Rosją a USA? Donald Trump zabrał głos

Zofia Dąbrowska
2025-10-20 10:57

Powstanie podwodny tunel między Alaską a Czukotką? Z taką propozycją wystąpili Rosjanie, a Donald Trump uznał pomysł za wart rozważenia. „Właśnie o tym usłyszałem – o tunelu z Rosji na Alaskę. Właśnie o tym słyszałem. To interesująca sprawa. Musimy się nad tym zastanowić” – powiedział prezydent dziennikarzom w Białym Domu.

Autor: Julia Demaree Nikhinson, X.COM/kadmitriev/ Associated Press

Donald Trump uznał za "interesujący" pomysł wydrążenia tunelu między Rosją a USA

Rosjanie chcą tunelu łączącego Rosję z USA, a Donald Trump stwierdza, że to ciekawy pomysł! Zaczęło się od wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych przez Kiryła Dmitriewa. To rosyjski finansista, osoba z bliskiego otoczenia Władimira Putina, były szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich. "Elonie Musku, wyobraź sobie połączenie USA i Rosji, obu Ameryk i Afroeurazji tunelem Putin-Trump – 70-milowym [112 km] połączeniem symbolizującym jedność. Koszty to ponad 65 mld dolarów, ale technologia @boringcompany [firma Muska] może je obniżyć do mniej niż 8 mld dolarów. Zbudujmy razem przyszłość!". Pomysł tunelu zyskał rozgłos i wkrótce dziennikarze zapytali o to Donalda Trumpa w Białym Domu. Okazało się, że ta nieprawdopodobna idea wcale nie jest dla prezydenta USA tak kosmiczna, jak się wydaje.

Budowa takiego tunelu to nie taka prosta sprawa. Mróz i trzęsienia ziemi będą przeszkadzać

„Właśnie o tym usłyszałem – tunel z Rosji na Alaskę. Właśnie o tym usłyszałem. To ciekawe. Musimy się nad tym zastanowić” – powiedział Trump dziennikarzom po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu. Entuzjazmu nie okazał oczywiście Wołodymyr Zełenski. „Nie jestem z tego zadowolony" - powiedział. „Myślę, że ci się to nie spodoba! Nie, on tego nie lubi!” - śmiał się Trump. Tymczasem inżynierowie odpytani przez "New York Post" studzą emocje i podkreślają, że ewentualna budowa tunelu przez Cieśninę Beringa stanowiłaby jedno z najtrudniejszych przedsięwzięć inżynieryjnych w historii ze względu na skrajnie niskie temperatury i wysoką aktywność sejsmiczną. Tymczasem Elon Musk jeszcze nie powiedział, czy podejmie się takiej budowy.

