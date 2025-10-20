Trump nakrzyczał na Zełenskiego? „Jeśli Putin zechce, zniszczy cię”

"Financial Times": Trump podczas spotkania krzyczał na Zełenskiego, przeklinał i mówił, że Putin może go zniszczyć

Kilka dni temu w Białym Domu odbyło się kolejne spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. W przeciwieństwie do tego z 28 lutego, kiedy to prezydenci pokłócili się na oczach całego świata, nie było transmitowane przez telewizje na żywo. Ale teraz "Financial Times" opublikował przecieki dotyczące tej narady, powołując się na chcącego zachować anonimowość urzędnika zaznajomionego podobno ze sprawą. Jeśli wierzyć tym doniesieniom, spotkanie Trumpa i Zełenskiego obfitowało w równie wiele emocji, choć teraz Trump dementuje niektóre doniesienia "FT". Co twierdzą amerykańscy dziennikarze? Według ich relacji Trump przeklinał i rzucał mapami, próbując nakłonić Zełenskiego do większej elastyczności w negocjacjach.

Źródło "FT" twierdzi, że Trump namawiał do oddania Donbasu, Trump zaprzecza

„Podczas piątkowego spotkania Trump zdawał się przejmować dosłownie wiele stwierdzeń Putina, nawet jeśli przeczyły one jego własnym niedawnym oświadczeniom o słabościach Rosji, jak twierdzą europejscy urzędnicy poinformowani o spotkaniu” – pisze "FT". Trump miał mówić Zełenskiemu, że Putin powiedział o konflikcie, iż to „operacja specjalna, a nie nawet wojna”. Jak podkreślał prezydent USA, ukraiński przywódca jego zdaniem przegrywa wojnę i musi zawrzeć porozumienie oraz oddać cały Donbas zgodnie z życzenia Putina albo poniesie tego negatywne konsekwencje. „Jeśli [Putin] tego chce, zniszczy cię” - mówił, przy czym mógł mieć na myśli zarówno samego Zełenskiego, jak i całą Ukrainę. Trump miał nawet rzucić mapami z zaznaczoną linią frontu, mówiąc, że ma dość ciągłego oglądania ich. Miał też używać słów nieparlamentarnych.

Trump zaprzeczył w rozmowie z reporterami w samolocie, by namawiał Zełenskiego do oddania całego Donbasu. "Nie, nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Uważam, że powinni po prostu zatrzymać się na liniach frontu, tam gdzie są. Reszta jest bardzo trudna do negocjowania, Wiecie, jest tyle różnych kombinacji. Więc mówię, że powinni natychmiast zatrzymać się na liniach frontu, wrócić do domów i przestać zabijać ludzi" - mówił Trump. "Myślę, że 78 proc. tego terytorium jest już zajęte przez Rosję. Zostawcie to tak, jak jest teraz. Mogą, mogą coś wynegocjować później" - dodał, odnosząc się do Donbasu.

Breaking news: Donald Trump urged Volodymyr Zelenskyy to accept Russia’s terms for ending its war in a volatile White House meeting on Friday, warning that Vladimir Putin had said he would 'destroy' Ukraine if it did not agree https://t.co/GnT3RDXZKp pic.twitter.com/CI5m21k5ox— Financial Times (@FT) October 19, 2025

