Kiedy Putin zajmie całą Ukrainę? Data może szokować

"The Economist": Władimir Putin nie będzie w stanie zająć całej Ukrainy w ciągu ponad... stu lat

Wojna na Ukrainie trwa już czwarty rok i nic nie wskazuje na to, by miała się wkrótce zakończyć. Kolejne negocjacje pokojowe i spotkania nic nie dają. Teraz szykuje się kolejny szczyt - Donald Trump i Władimir Putin w ciągu najbliższych dwóch tygodni mają spotkać się w Budapeszcie. Ale bardzo możliwe, że znów nic przełomowego się nie wydarzy. Tymczasem Rosja sukcesywnie zdobywa kolejne fragmenty Ukrainy, a Ukrainie kończą się rekruci. Jeśli nadal nie uda się zatrzymać machiny wojennej, kiedy cała Ukraina zostanie zdobyta? Dziennikarze "The Economist" uważają, że pogłoski o wielkich sukcesach Putina na froncie są mocno przesadzone. Policzyli, kiedy Rosja może przejąć kontrolę nad całością Ukrainy. Co się okazało? Podczas gdy przejęcie kontroli nad takimi regionami, jak Ługańsk, Donieck, Chersoń i Zaporoże trwałoby według tych szacunków do czerwca 2030 roku, to zajęcie całkowitej powierzchni Ukrainy... ta data może zaskoczyć!

"Jeśli nie nastąpią jakieś dramatyczne zmiany, Władimir Putin nie będzie w stanie wygrać wojny na polu bitwy"

Jeśli Rosja będzie przejmować kolejne kawałki Ukrainy w obecnym tempie, to zajęcie całego tego państwa zajęłoby jej aż 103 lata - ocenił brytyjski tygodnik. Jeśli "The Economist" ma rację, to wydarzyłoby się to w 2128 roku. „Jeśli nie nastąpią jakieś dramatyczne zmiany, Władimir Putin nie będzie w stanie wygrać wojny na polu bitwy. Fakt, że mimo wszystko nadal próbuje, sugeruje, że wyczerpał już pomysły” - piszą brytyjscy dziennikarze. Oczywiście ich obliczenia zakładają utrzymanie obecnego tempa ofensywy i brak wystąpienia jakichś nagłych okoliczności. Pozwalają jednak zauważyć, jak powoli posuwają się rosyjskie wojska mimo ogromnych strat. Od początku pełnej inwazji w 2022 roku do stycznia tego roku straty rosyjskie wyniosły 640-877 tys. żołnierzy, z czego 137–228 tys. to ofiary śmiertelne - podaje "The Economist".

Sonda Czy Ukraina powinna się zgodzić na oddanie terytoriów Rosji? Tak Nie Nie mam zdania

Despite relentless attacks, and huge losses, Russian forces have achieved no major objectives in their summer campaign against Ukraine. Our data analysis suggests that Vladimir Putin will struggle to win on the battlefield https://t.co/EOPHivifkc— The Economist (@TheEconomist) October 19, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zrobimy oczy jak 5 zł gdy zdobędziesz 8/10 Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś względnie prostszego, żebyście zaczęli dobrze! Chodząc po górach w Karkonoszach jesteśmy na terenie województwa: małopolskiego podkarpackiego dolnośląskiego Następne pytanie