Dramatyczny atak w szkole. 19-latek wszedł do budynku i zaczął strzelać! 16 osób rannych, napastnik nie żyje

Strzały na szkolnym korytarzu

Do tragedii doszło w mieście Siverek, gdzie były uczeń szkoły – 19‑letni mężczyzna o inicjałach O.K. – wszedł do budynku i natychmiast zaczął strzelać. Według wstępnych ustaleń rannych zostało 10 uczniów, czterech nauczycieli, policjant oraz pracownik stołówki. Wszyscy trafili do szpitali.

Świadkowie relacjonują, że napastnik działał błyskawicznie.

– Wszedł i od razu zaczął strzelać. Strzelił do pierwszej osoby, którą zobaczył – powiedział jeden z ewakuowanych uczniów.

Napastnik popełnił samobójstwo

Jak przekazało tamtejsze MSW, sprawca użył tej samej broni, by odebrać sobie życie. Gubernator regionu Hasan Sildak potwierdził, że 19‑latek zastrzelił się, gdy policja próbowała go obezwładnić na terenie szkoły.

– Przeprowadzone zostanie niezbędne dochodzenie. Monitorujemy stan rannych i życzymy im szybkiego powrotu do zdrowia – dodał Sildak, składając kondolencje lokalnej społeczności.

Chaos, ucieczka i zakładnicy

Nagrania publikowane przez media pokazują uczniów uciekających w panice z budynku. Na miejsce skierowano oddziały specjalne i służby ratunkowe. Według doniesień prasowych napastnik miał wziąć kilku uczniów jako zakładników, zanim odebrał sobie życie.

Kim był sprawca?

Resort spraw wewnętrznych poinformował, że napastnik urodził się w 2007 roku i był byłym uczniem zaatakowanej szkoły. Na razie nie wiadomo, co skłoniło go do ataku. Śledczy badają jego przeszłość i ewentualne sygnały ostrzegawcze.

