Dwie turystki zabite przez słonia! Tragedia na wycieczce

Dwie zagraniczne turystki zginęły w ataku słonia w Zambii. To kolejne takie zdarzenie!

Kolejny atak słonia na turystów podczas safari w Afryce! Niestety, wyjątkowo tragiczny, bo zginęły dwie osoby. Zdarzenie miało miejsce w jednym z najbardziej znanych rezerwatów dzikiej przyrody w Afryce, oddalonym o około 600 kilometrów od stolicy kraju, Lusaki. Jak poinformował komisarz policji prowincji Eastern, Robertson Mweemba, ofiary to 68-letnia Easton Janet Taylor z Wielkiej Brytanii oraz 67-letnia Alison Jean Taylor z Nowej Zelandii.

Atak samicy słonia z młodym. Zwierzę poczuło się zagrożone

Według relacji z miejsca zdarzenia, kobiety uczestniczyły w pieszym safari — formie wyprawy, która z założenia zakłada bliski kontakt z dziką przyrodą, ale też wiąże się z realnym ryzykiem. W czasie spaceru grupa napotkała samicę słonia w towarzystwie cielaka. Zwierzę, kierując się instynktem ochrony młodego, zaatakowało. Przewodnicy próbowali odstraszyć słonia, oddając strzały ostrzegawcze i raniąc go, jednak nie zdołali powstrzymać szarży. Obie kobiety zginęły na miejscu.

Słonie coraz częściej atakują turystów. Do większości tragedii dochodziło ostatnio w Afryce

Tragedii z udziałem turystów i słoni było w ciągu ostatnich dwóch lat więcej. W lipcu 2024 roku hiszpański turysta za bardzo zbliżył się do stada słoni w Parku Narodowym Pilanesberg w RPA. Mimo ostrzeżeń towarzyszy pochodzących z RPA wysiadł z auta i podszedł do grupy zwierząt, wśród których były młode. Instynkt kazał słoniom bronić potomstwa. 43-latek z Hiszpanii został niestety stratowany i nie miał szans na przeżycie. Pod koniec czerwca 2024 roku zginęła amerykańska turystka, Juliana Gle Tourneau (+64) z Nowego Meksyku. Kobieta była członkiem grupy, która zatrzymała się w pobliżu mostu Maramba w Livingstone. W okolicy przechodziło stado słoni. Nagle jeden z nich z jakiegoś powodu zaatakował turystów. Miotał pojazdem, a jedną, najbardziej pechową osobę wyciągnął z niego i stratował na śmierć. Była to właśnie 64-letnia Juliana. W kwietniu do podobnego zdarzenia doszło w Parku Narodowym Kafue, także w Zambii. Atak słonia na pojazd podczas safari też zakończył się tragicznie. 80-letnia amerykańska turystka zginęła.

Brit tourist brutally killed by charging elephant while on safari trip https://t.co/emS4P1y8Ze pic.twitter.com/FFl7VNqCaG— The Mirror (@DailyMirror) July 4, 2025

