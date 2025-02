Dwulatka z mamą nie żyją! 24-latek wjechał w tłum, krzycząc "Allahu Akbar"

2-letnia dziewczynka i jej 37-letnia mama zmarły po zamachu w Monachium! 39 rannych, Afgańczyk wjechał w tłum krzycząc "Allahu Akbar"

Są dwie ofiary śmiertelne zamachu terrorystycznego w Monachium! Jak poinformowały bawarskie władze, nie żyją dwie osoby, które odniosły najcięższe obrażenia podczas czwartkowego (13 lutego) ataku w Monachium. To 2-letnia dziewczynka i jej 37-letnia mama. Zginęły przez szaleńca, którym według najnowszych ustaleń niemieckiej policji najprawdopodobniej kierował fanatyzm religijny. 24-letni Afgańczyk krzycząc "Allahu Akbar" wjechał samochodem w tłum. Podczas przesłuchania przyznał, że zrobił to w pełni świadomie i nie doszło do żadnego zasłabnięcia, pomylenia gazu z hamulcem czy innego przypadkowego zdarzenia. Mężczyzna został aresztowany. Teraz zarzuty dla niego będą z pewnością poważniejsze. W ataku rannych zostało aż 39 osób! Na miejsce dramatu udał się dziś, 15 lutego kanclerz Niemiec Olaf Scholz i złożył tam kwiaty.

Do zamachu doszło na jeden dzień przed trwającą właśnie Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa

13 lutego przed południem samochód osobowy Mini Cooper wjechał w tłum ludzi na ulicy. Początkowo informowano, że rannych zostało co najmniej 15 osób i nie ma ofiar śmiertelnych. Potem liczba poszkodowanych rosła, a teraz mamy niestety informacje o dwóch ofiarach śmiertelnych. Do zdarzenia doszło w rejonie ulic Seidl i Dachauer prowadzących do centrum miasta. Pojazd wjechał w ludzi biorących udział w demonstracji. Należeli oni do Verdi, jednego z największych niemieckich związków zawodowych. Monachijska policja podała, że kierowca samochodu, który wjechał w tłum, został zatrzymany na miejscu zdarzenia. Do zamachu doszło na jeden dzień przed trwającą właśnie Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa.

Autor:

🚨 #Allemagne - Des images de l’attentat terroriste qui a eu lieu à la gare centrale de #Munich un peu plus tôt aujourd’hui… Un afghan de 28 ans à utiliser sa voiture comme bélier faisant +/- 28 victimes… #Germany pic.twitter.com/ESlSlwiAhg— Croc (@CrocLeReporteur) February 13, 2025

Quiz o Niemczech. Co wiesz o naszych zachodnich sąsiadach? Pytanie 1 z 12 Stolicą Niemiec jest: Monachium Hamburg Berlin Następne pytanie