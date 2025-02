PILNE. Samochód wjechał w tłum w Niemczech, 15 rannych. Zamach tuż przed szczytem?

Samochód osobowy wjechał w demonstrantów w Monachium. Kierowca zatrzymany, 15 rannych

Dramatyczne zdarzenia w Monachium w Niemczech! Dziś, 13 lutego przed południem samochód osobowy Mini Cooper wjechał w tłum ludzi na ulicy. Jak poinformował dziennik "Bild", rannych zostało co najmniej 15 osób, na szczęście póki co brak doniesień o ofiarach śmiertelnych. Do zdarzenia doszło w rejonie ulic Seidl i Dachauer prowadzących do centrum miasta. Pojazd wjechał w ludzi biorących udział w demonstracji. Należeli oni do Verdi, jednego z największych niemieckich związków zawodowych. Monachijska policja podała, że kierowca samochodu, który wjechał w tłum, został zatrzymany.

14 lutego zaczyna się Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, na którą przybędą przywódcy z całego świata

Zdarzenie jest tym bardziej niepokojące, że już jutro, 14 lutego zaczyna się Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, na którą przybędą przywódcy z całego świata. Dyskutowane będą problemy związane z międzynarodową polityką bezpieczeństwa, w tym kwestia wojny na Ukrainie. Konferencja potrwa do 16 lutego. Nie wiadomo, czy zdarzenie ma z tym jakiś związek i czy można mówić o zamachu, czy o zwykłym wypadku spowodowanym na przykład zasłabnięciem kierowcy. Czekamy na dalsze doniesienia.

🚨Breaking News🚨A car has ploughed into a crowd in a street in Munich streets of Dachauer Straße / Seidlstraße.At least 15 people have been injured. pic.twitter.com/eNFAkcXlYj— David Atherton (@DaveAtherton20) February 13, 2025

