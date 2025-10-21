Dziecko grało w grę komputerową w domu, nie żyje! Trudno uwierzyć w powód

Czternastolatek grał w gry u siebie w pokoju. Kula gangsterów wpadła przez okno i go zabiła

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w St. Louis w amerykańskim stanie Missouri! 14-letni D’Uwan Morgan został śmiertelnie postrzelony, gdy grał w gry komputerowe w swoim domu. Do incydentu doszło 8 października po południu w domu przy Hobkirk Drive, o czym poinformowała policja w St. Louis. D’Uwan był w swoim pokoju, gdy pocisk przebił szybę okienną. W domu znajdowali się w tym czasie jego matka oraz dwaj bracia. „Nic nie robił, po prostu siedział w swoim pokoju. A teraz go nie ma” – powiedział członek rodziny portalowi WCNC. Według relacji sąsiadów, w okolicy doszło do strzelaniny, najprawdopodobniej związanych z porachunkami gangów nieletnich.

"Nasza rodzina już nigdy nie będzie taka sama. Chcemy sprawiedliwości dla mojego siostrzeńca"

D’Uwan, który zaledwie pięć miesięcy temu ukończył ósmą klasę, uwielbiał spędzać czas na świeżym powietrzu i łowić ryby. „Był pięknym, miłym dzieckiem. Miał przed sobą świetlaną przyszłość” – mówiła jego ciotka, Erica Davis. Matka nastolatka pogrążona jest w żałobie po stracie syna. „Nie je, nie śpi, jest całkowicie załamana. To koszmarny sen” – dodała Davis. Policja potwierdziła, że nikt nie został jeszcze aresztowany, a śledztwo w sprawie strzelaniny trwa. Rodzina D’Uwana wyraża frustrację brakiem odpowiedzi i żąda sprawiedliwości. „Nasza rodzina już nigdy nie będzie taka sama. Chcemy sprawiedliwości dla mojego siostrzeńca. Nie zasłużył na taką śmierć” – powiedziała ciotka.

Heartbreaking: D’Uwan Morgan, 14, was fatally struck earlier this month by a stray bullet while playing video games in his bedroom.D’Uwan had his whole future ahead of him. Our hearts are with his family as they grieve this unimaginable tragedy.https://t.co/avzePHPeJQ— GIFFORDS (@GIFFORDS_org) October 20, 2025

