Dziecko wymordowało 11 zwierząt w minizoo! "Dusił jedno po drugim"

9-latek wszedł do mini zoo i zaczął mordować zwierzęta. Udusił dziewięć królików i dwie świnki morskie, zanim ktoś go powstrzymał

Co tam się wydarzyło? Czemu zaledwie dziewięcioletni chłopiec dopuścił się tak okrutnego i ohydnego czynu? Jak podaje De Telegraaf, w Holandii dziecko weszło do mini zoo i z niewiadomych powodów zabrało się do mordowania zwierząt. Dziewięciolatek udusił co najmniej dziewięć królików i dwie świnki morskie! Niestety, zdołał wymordować niewinne stworzenia, zanim ktokolwiek z obsługi mini zoo zorientował się w sytuacji i wezwał policję. Jak ujawnia kierownik zoo Ali Dorenbos, złapane dziecko nie okazywało żadnych emocji i nie potrafiło wyjaśnić swojego postępowania, w dodatku to nie pierwszy raz, gdy dręczono zwierzęta w mini zoo w Hoek van Holland.

To nie pierwszy raz, gdy zwierzęta w mini zoo były atakowane! Dziecko nie poniesie konsekwencji

„Do owiec strzelano z łuków i strzał, szarpano ich wymiona, a kozy potrząsano za rogi” - mówi Ali Dorenbos dla De Telegraaf. „Żal mi zwierząt, ale także małego chłopca, który najwyraźniej czuje się tak źle, że musi to zrobić” – stwierdziła z kolei pani psychiatra Esther van Fenema wypowiadająca się dla holenderskich mediów. "Mały chłopiec" niestety nie doczeka się żadnej kary. W Holandii poniósłby jakiekolwiek konsekwencje karne, gdyby miał co najmniej 12 lat. Został tylko objęty "programem opiekuńczym".

