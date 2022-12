Emily Ratajkowski ma już trzeciego faceta! Ma trzech kochanków naraz czy rzuciła dwóch dla jednego?!

Emily Ratajkowski spotyka się z trzema facetami naraz?! Kolejny mężczyzna u boku seksownej Polki

Ach ta Emily Ratajkowski (31 l.)! Pięknej Polce do szczęścia nie wystarcza jeden mężczyzna. W wielkim świecie aż wrze od plotek na temat kolejnego faceta u boku pięknej modelki polskiego pochodzenia. Dopiero co mówiło się, że Emily spotyka się z dwoma gwiazdorami naraz, a teraz do tego poszerzającego się stale grona dołączył jeszcze jeden wielbiciel wdzięków Polki. Jak informuje "Page Six", chodzi o niejakiego Jacka Greera (35 l.). To nowojorski artysta, który zajmuje się rysunkiem, fotografią, rzeźbą i projektowaniem ubrań. Para była widziana na randce w restauracji w Nowym Jorku. Pogrążyli się w ożywionej rozmowie, a potem się całowali.

Emily Ratajkowski nie wystarcza jeden kochanek naraz! Seks skandal z udziałem pięknej Polki

Bardzo trudno nadążyć ostatnimi czasy za życiem miłosnym Emily Ratajkowski. Modelka polskiego pochodzenia parę miesięcy temu złożyła wniosek o rozwód po czterech latach od ślubu z Sebastianem Bear-McClardem i dużo plotkowano o tym, że powodem były liczne zdrady producenta. Potem Emily Ratajkowski łączono z Bradem Pittem (59 l.), jednak romans z byłym mężem Angeliny Jolie nie przetrwał zbyt długo. Niespełna dwa tygodnie temu modelkę przyłapano w czułych objęciach byłego chłopaka Kim Kardashian, Pete'a Davidsona (29 l.). A w listopadzie "Page Six" napisał, że gorącej Emily nie wystarcza już jeden mężczyzna. Piękna modelka polskiego pochodzenia według plotek opisywanych przez amerykańskie media spotykała się wtedy z dwoma przystojniakami naraz, a jej drugim wybrankiem był DJ Orazio Rispo (35 l.). Ciekawe, czy wszyscy ci panowie wiedzą o sobie nawzajem? A może Pete Davidson, artysta i DJ dowiedzą się o wszystkim dopiero z gazet?!

Sonda Czy lubisz Emily Ratajkowski? Tak Nie

Inside Emily Ratajkowski's NYC date night with new man Jack Greer https://t.co/ZwmJ8b6aCo pic.twitter.com/4bOpkV4InL— Page Six (@PageSix) December 25, 2022

QUIZ. TO wydarzyło się w 2022 roku. Myślisz, że będzie łatwo? Pomyśl jeszcze raz! Pytanie 1 z 15 Niewątpliwie największym (i zarazem najgorszym) wydarzeniem mijającego roku była bandycka napaść Rosji na Ukrainę. Dziś mamy... 300 dzień wojny 310 dzień wojny 320 dzień wojny Dalej