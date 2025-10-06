PILNE! Premier kraju podał się do dymisji!

W minioną niedzielę Lecornu ogłosił skład rządu, który wywołał krytykę zarówno opozycji, jak i prawicowej partii Republikanie, która miała uczestniczyć w tym gabinecie.

W reakcji na dymisję premiera szef opozycyjnego, skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN) Jordan Bardella wezwał Macrona do rozwiązania parlamentu.

Francja: Premier zrezygnował. Chaos w czołowym kraju UE

To nie trwało długo. Premier Lecornu zrezygnował, a prezydent Macron przyjął dymisję. Już w poniedziałek francuski dziennik „Le Figaro” ocenił, że wydaje się „nieuchronne”, iż dojdzie do wotum nieufności wobec rządu premiera Sebastiena Lecornu i do nowych wyborów parlamentarnych, wobec stanowiska opozycji oraz napięć między samymi partiami wchodzącymi w skład nowego rządu. - Zostało zerwane „wewnętrzne zaufanie” między tymi dwiema siłami politycznymi - oceniono.

W niedzielę ogłoszono nazwiska 18 ministrów, którzy mieli wejść w skład rządu premiera Sebastiena Lecornu. Ministrem gospodarki i finansów miał zostać sojusznik prezydenta Emmanuela Macrona - Roland Lescure. Pierwsze posiedzenie nowego gabinetu z udziałem prezydenta miało się odbyć w poniedziałek po południu. We wtorek Lecornu planował wygłoszenie w parlamencie deklarację polityki ogólnej (expose).

Kim jest Sébastien Lecornu? Był premierem tylko przez miesiąc!

Sébastien Lecornu był premierem Francji od 9 września 2025 roku do 6 października 2025 roku, kiedy to złożył rezygnację po zaledwie 27 dniach urzędowania. Jego nominacja miała miejsce po tym, jak poprzedni premier François Bayrou utracił zaufanie Zgromadzenia Narodowego. Lecornu, dotychczasowy minister obrony, został powołany przez prezydenta Emmanuela Macrona jako nowy szef rządu. W krótkim okresie urzędowania, Lecornu powołał rząd złożony głównie z lojalnych wobec Macrona ministrów oraz przedstawicieli centroprawicowej partii. Po ogłoszeniu składu rządu, opozycja zapowiedziała złożenie wniosku o wotum nieufności, a także pojawiły się głosy domagające się nowych wyborów parlamentarnych oraz dymisji prezydenta Macrona. W obliczu rosnącej presji politycznej Lecornu złożył rezygnację, którą prezydent Macron przyjął tego samego dnia.

Sébastien Lecornu urodził się 11 czerwca 1986 roku w Eaubonne. W swojej karierze politycznej pełnił różne funkcje ministerialne, w tym ministra obrony oraz ministra ds. terytoriów zamorskich. Był także przewodniczącym rady departamentu Eure.

