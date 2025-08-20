Netanjahu zarzucił Macronowi antysemityzm! Mocna odpowiedź Francji

Ostra kłótnia między Netanjahu a Macronem! Izraelski premier oskarża o antysemityzm, Pałac Elizejski odpowiada

Benjamin Netanjahu ostro zaatakował prezydenta Francji Emmanuela Macrona, oskarżając go o „podsycanie ognia antysemityzmu”. W liście, którego fragmenty we wtorek ujawniła agencja AFP, premier Izraela stwierdził, że działania francuskiego przywódcy „nagradzają terror Hamasu”, utrudniają uwolnienie izraelskich zakładników w Strefie Gazy i „ośmielają” tych, którzy grożą francuskim Żydom. „Pańskie wezwanie do uznania państwa palestyńskiego (…) zachęca do nienawiści wobec Żydów” – napisał izraelski premier. Podkreślił przy tym, że jest bardzo zaniepokojony wzrostem aktów antysemityzmu we Francji i brakiem zdecydowanej reakcji władz w Paryżu. Wezwał Macrona, aby „zastąpił słabość działaniem”. Prezydent Francji pod koniec lipca poinformował, że podczas wrześniowego Zgromadzenia Ogólnego ONZ Francja oficjalnie uzna Palestynę za suwerenne państwo. Podobne deklaracje złożyły rządy m.in. Wielkiej Brytanii, Kanady czy Australii.

Odpowiedź Francji. Paryż „nie potrzebuje lekcji w sprawie walki z antysemityzmem”

Pałac Elizejski stanowczo odrzucił oskarżenia izraelskiego przywódcy, nazywając je „błędnymi i nikczemnymi”. „Francja chroniła i będzie chronić swoich obywateli wyznających judaizm” – zapewniono w oświadczeniu. Dodano, że „obecny moment wymaga powagi i odpowiedzialności, a nie mieszania i manipulacji”, zapowiadając jednocześnie, że list Netanjahu „nie pozostanie bez odpowiedzi”. Również francuski minister ds. europejskich Benjamin Haddad zareagował, mówiąc, że Paryż „nie potrzebuje lekcji w sprawie walki z antysemityzmem” i przypomniał, że Francja „zawsze nadzwyczaj mobilizowała się” przeciwko temu zjawisku. Ostrzegł, że kwestia antysemityzmu w Europie nie może być wykorzystywana w politycznych sporach.

Prezydent Macron zapowiedział, że Francja uzna państwowość Palestyny 23 września

Według danych francuskiego MSW od stycznia do maja bieżącego roku odnotowano we Francji 504 akty antysemityzmu – mniej niż rok wcześniej (662), lecz wciąż znacznie powyżej poziomu sprzed ataku Hamasu z 7 października 2023 r. Ministerstwo zwraca uwagę, że liczba incydentów od tego czasu wzrosła o ponad 130 procent w porównaniu z rokiem 2023. Prezydent Macron zapowiedział pod koniec lipca, że Francja uzna państwowość Palestyny podczas jesiennej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która rozpocznie się 23 września. Podobne kroki zadeklarowały również Wielka Brytania, Kanada i Australia. Izrael ostro krytykuje te decyzje.

1200 Izraelczyków zginęło w ataku Hamasu 7 października 2023 roku, 251 zostało porwanych, kilkudziesięciu nadal jest przetrzymywanych. Po stronie Palestyńczyków ofiar jest ponad 55 600, a 2,3 miliona ludzi zagrożonych jest według UNICEF klęską głodu i suszy. Premier Izraela Benjamin Netanjahu jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne.

In scathing letter to President @EmmanuelMacron, Israeli PM @netanyahu noting “alarming rise of antisemitism in France”, says that “Your call for a Palestinian state pours fuel on this antisemitic fire. It is not diplomacy, it is appeasement.” pic.twitter.com/NjZFqaw2gC— Arsen Ostrovsky 🎗️ (@Ostrov_A) August 19, 2025

