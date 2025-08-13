Izrael rozmawia z czterema krajami Afryki, w tym z Sudanem Południowym i Etiopią, o przyjęciu Palestyńczyków z Gazy.

Egipt i Maroko odmawiają przyjęcia Palestyńczyków, obawiając się niestabilności i sprzeciwu społecznego.

Sudan Południowy zaprzecza doniesieniom o rozmowach na temat obozów dla Palestyńczyków, pomimo wcześniejszych sygnałów.

Emerytowany urzędnik Mossadu sceptycznie ocenia szanse na przyjęcie Palestyńczyków przez Sudan Południowy.

Izrael namawia kraje afrykańskie do przyjęcia Palestyńczyków

Według doniesień medialnych, Izrael prowadzi rozmowy z co najmniej czterema krajami afrykańskimi, w tym z ogarniętymi konfliktami wewnętrznymi Sudanem Południowym i Etiopią, na temat przyjęcia mieszkańców Gazy. Do przyjęcia Palestyńczyków Izrael i Stany Zjednoczone wciąż namawiają również Egipt, Libię i Somalię, a spoza Afryki – Indonezję.

Izraelscy i amerykańscy urzędnicy rozważali też Maroko jako potencjalne miejsce przeniesienia mieszkańców Gazy. Kraj ten znormalizował stosunki z Izraelem w 2020 roku i od tego czasu stał się głównym afrykańskim partnerem handlowym izraelskich firm zbrojeniowych.

Sprzeciw Egiptu i Maroka wobec przyjęcia mieszkańców Strefy Gazy

Egipt, który dzieli granicę ze Strefą Gazy, wielokrotnie odrzucił plany przyjęcia mieszkańców Gazy, obawiając się napływu uchodźców na swoje terytorium i potencjalnego wzrostu wpływów Bractwa Muzułmańskiego.

Oficjalnie Rabat również odmawia przyjęcia Palestyńczyków, świadomy ogromnego poparcia Marokańczyków dla sprawy palestyńskiej, czemu dają oni wyraz w częstych demonstracjach, podczas których domagają się powstrzymania wojny Izraela z narodem palestyńskim.

Rozmowy z Sudanem Południowym w sprawie przyjęcia mieszkańców Gazy i reakcja na te doniesienia

Według agencji Associated Press (AP), Izrael prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy z Sudanem Południowym, którego wiceminister spraw zagranicznych odwiedził w ubiegłym tygodniu Tel Awiw. Spodziewana jest też wizyta izraelskiej delegacji w Dżubie, stolicy Sudanu Południowego, która miałaby ocenić możliwość utworzenia tymczasowych obozów dla Palestyńczyków. Cytowany przez dziennik „Sudan Post”, założyciel amerykańskiej firmy lobbingowej współpracującej z Sudanem Południowym, powiedział, że Izrael prawdopodobnie pokryje koszty budowy i eksploatacji obozów.

Informacje te potwierdziło agencji AP dwóch egipskich urzędników, którzy zapewnili, że od miesięcy wiedzą o tych działaniach Izraela w Sudanie Południowym i aktywnie lobbowali w tym kraju przeciwko przyjmowaniu Palestyńczyków.

Ministerstwo spraw zagranicznych Sudanu Południowego zaprzeczyło jednak tym rewelacjom, twierdząc, że są one „bezpodstawne i nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska ani polityki rządu”.

Sceptycyzm wobec planów Izraela dotyczących Strefy Gazy

Emerytowany urzędnik Mossadu, David Ben-Oziel, który aktywnie przyczynił się do powstania Sudanu Południowego w 2011 roku, ocenił sceptycznie ten pomysł. W rozmowie z izraelskim portalem informacyjnym Ynetnews powiedział, że jest mało prawdopodobne, aby kraj, w którym muzułmanie stanowią zaledwie kilka procent populacji, zgodził się przyjąć uchodźców z Gazy pomimo presji zewnętrznej.

Pogrążony w konfliktach Sudan Południowy już przyjął prawie 1 mln uchodźców, głównie z Sudanu, Etiopii i Demokratycznej Republiki Konga, a dodatkowo zgodził się przyjąć migrantów-kryminalistów, których pozbywają się Stany Zjednoczone.

