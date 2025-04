Podsumowanie pontyfikatu papieża Franciszka. Takim go zapamiętamy

Polak zmarł na pokładzie samolotu. Tragedia we Włoszech

Bazylika Matki Boskiej Większej miejscem pochówku Franciszka

W wywiadzie udzielonym w zeszłym roku hiszpańskiemu dziennikarzowi, Papież Franciszek wyznał, że chciałby zostać pochowany w Bazylice Matki Boskiej Większej (Santa Maria Maggiore) w Rzymie. Wiemy już teraz, że wydał odpowiednie dyspozycje w tej sprawie, a wyjątkowe miejsce pochówku potwierdził w swoim testamencie. Bazylika Matki Boskiej Większej jest jednym z czterech rzymskich kościołów patriarchalnych i jednym z najważniejszych sanktuariów maryjnych na świecie. Co ciekawe, archiprezbiterem bazyliki jest obecnie polski kardynał Stanisław Ryłko.

Bazylika Matki Boskiej Większej była szczególnie ważnym miejscem, które papież odwiedzał zawsze przed ważnymi wydarzeniami swego pontyfikatu oraz każdą podróżą zagraniczną i po jej zakończeniu. Franciszek uprościł też obrzęd pochówku. Wybór ten oznacza, że po raz pierwszy od 120 lat papież nie spocznie w Grotach Watykańskich bazyliki świętego Piotra.

Miejsce pochówku Jana Pawła II i Benedykta XVI

Poprzednik Papieża Franciszka, Benedykt XVI, został pochowany w Grotach Watykańskich, czyli podziemiu Bazyliki Św. Piotra. To miejsce spoczynku wielu papieży, królów i królowych oraz innych ważnych osobistości związanych z Kościołem katolickim. W Grotach Watykańskich w 2005 roku został pochowany także polski papież, Jan Paweł II.

ZOBACZ TEŻ: Kto następcą papieża Franciszka? Ci kardynałowie są faworytami konklawe

Papież Franciszek nie żyje. W Domu Świętej Marty zakończyła się jego ziemska pielgrzymka

„Najdrożsi bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego. O godzinie 7.35 tego ranka biskup Rzymu Franciszek wrócił do domu Ojca” – tymi słowami kardynał Kevin Farrell poinformował świat o śmierci papieża Franciszka. Jak podaje watykańskie biuro prasowe, Franciszek zmarł w poniedziałek o godzinie 7.35. Od 14 lutego do 23 marca przebywał w rzymskiej Poliklinice Gemelli, gdzie przeszedł zagrażające życiu obustronne zapalenie płuc.

Kardynał Farrell wspomniał papieża słowami: „Jego całe życie było poświęcone służbie Panu Bogu i jego Kościołowi. Nauczył nas żyć wartościami Ewangelii z wiernością, odwagą i powszechną miłością, w sposób szczególny na rzecz najbiedniejszych i zepchniętych na margines”. Dodał również: „Z ogromną wdzięcznością za jego wzór prawdziwego ucznia Pana Jezusa, powierzamy duszę papieża Franciszka nieskończonej miłosiernej miłości Jedynego Boga”.

ZOBACZ GALERIĘ: Tak wyglądał pogrzeb Jana Pawła II w Watykanie

Przygotowania do konklawe – co się będzie działo po pogrzebie?

Ks. prof. Jan Przybyłowski z UKSW wyjaśnia, że od razu po pogrzebie rozpoczyna się przygotowanie do konklawe. „Kardynałowie-elektorzy mają kilkanaście dni, by przyjechać do Rzymu. Konklawe musi się rozpocząć maksymalnie 20 dni po śmierci papieża” – mówi Radiu ESKA ks. prof. Przybyłowski. Następnie świat będzie obserwował utajnione obrady kardynałów i dowiadywał się jedynie o wyniku kolejnych głosowań.