Gdzie jest fala kulminacyjna? Zabezpieczenia przeciwpowodziowe trzeba szykować w tym kraju

Fala kulminacyjna zmierza do Budapesztu, Węgry także walczą z powodzią. Prognozy hydrologów i meteorologów z Węgier napawają optymizmem. Deszcz ma przestać padać

Nie tylko Polska zmaga się z wielką powodzią 2024. Również Węgrzy z niepokojem spoglądają na Dunaj. Kłopoty od paru dni ma zachodnia część kraju, teraz na przyjęcie fali kulminacyjnej, która nadchodzi o strony Austrii, przygotowuje się między innymi Budapeszt. W stolicy i nie tylko trwa budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Co mówią najnowsze prognozy hydrologów? Czy Węgry muszą szykować się na takie sceny, jakie widzimy w Lądku-Zdroju czy Stroniu Śląskim? Na szczęście prognozy są pomyślne i pozostaje trzymać kciuki za to, by się sprawdziły. Najwyższy poziom rzeka Dunaj osiągnie w Komárom dziś, 20 września przed południem, a w Esztergom wieczorem, ale będzie on o pół metra niższy niż w rekordowym 2013 roku. Poziom rzeki Lajty osiągnął już maksymalną wysokość, zaś okoliczne miejscowości udało się ochronić dzięki otwarciu zbiornika awaryjnego.

Jak dodają meteorolodzy, na szczęście w ciągu najbliższych pięciu-sześciu dni pojawienie się kolejnych opadów deszczu jest mało prawdopodobne, więc wszystko wskazuje na to, że następnej fali powodziowej na Węgrzech nie będzie. Zabezpieczenia przeciwpowodziowe patrolował na łódce premier Viktor Orban, co pokazał na swoim profilu na platformie X. "Z powodu ulewnych deszczów i powodzi sytuacja jest krytyczna w całej Europie Środkowej. Według najnowszych prognoz, kluczowy okres dla #Węgier rozpocznie się jutro, więc ochrona przeciwpowodziowa działa pełną parą. Zrobimy to!" - napisał szef rządu w internecie. Mimo dość dużego optymizmu na Węgrzech są i utrudnienia związane z powodzią. Z powodu zagrożenia zalaniem trzeba było wyłączyć prąd w 150 miejscowościach, przez co prawie 1400 gospodarstw domowych pozostaje bez dostępu do energii elektrycznej.

