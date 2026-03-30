Hiszpania mocno stawia się Trumpowi! Zamyka przestrzeń powietrzną

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-03-30 10:07

Hiszpania zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla amerykańskich samolotów biorących udział w operacji przeciwko Iranowi – podaje „El Pais”. Rząd w Madrycie nie zgodził się też na użycie swoich baz wojskowych. Decyzja może utrudnić Amerykanom prowadzenie działań militarnych w regionie, tymczasem możliwe jest nawet rozpocęcie operacji lądowej w Iranie.

Autor: AP Photo/ Associated Press

Hiszpania nie chce w żaden sposób brać udziału w wojnie przeciwko Iranowi. Jak informuje dziennik „El Pais”, rząd w Madrycie zablokował nie tylko dostęp do swoich baz wojskowych, ale też do przestrzeni powietrznej dla amerykańskich samolotów związanych z tą operacją. Chodzi o maszyny biorące udział w atakach na Iran, w tym bombowce i samoloty tankujące. Według ustaleń gazety zakaz dotyczy także samolotów startujących z innych krajów Europy, takich jak Wielka Brytania czy Francja. Trasy lotów zostały zmienione tak, by omijały Hiszpanię. Premier Pedro Sanchez już wcześniej mówił w parlamencie, że jego rząd nie zgodzi się na udział w „nielegalnej wojnie”. Podkreślił, że wszystkie wnioski o przeloty związane z operacją przeciw Iranowi zostały odrzucone. Dotyczy to także samolotów wsparcia, w tym tankowców. Jest jeden wyjątek. Hiszpania może zgodzić się na przelot lub lądowanie tylko w sytuacjach nagłych, na przykład ze względów bezpieczeństwa.

Hiszpania postawiła jasny warunek – nie weźmie udziału w działaniach, które nie mają oparcia w prawie międzynarodowym

Nie oznacza to jednak całkowitego zamknięcia baz dla Amerykanów. Obiekty w Rota i Moron nadal działają w ramach wcześniejszych umów między oboma krajami. Wciąż odbywają się tam operacje logistyczne i wsparcie dla żołnierzy USA w Europie. Dziennik zwraca uwagę, że mimo zakazu Hiszpania w pewnym zakresie nadal pomaga. Centrum kontroli lotów w Sewilli wspiera nawigacyjnie amerykańskie bombowce B-2, które lecą z USA nad Bliski Wschód. Maszyny te nie wchodzą jednak w hiszpańską przestrzeń powietrzną, tylko lecą nad Cieśniną Gibraltarską. Według „El Pais” przed rozpoczęciem operacji trwały rozmowy między Madrytem a Waszyngtonem. USA chciały wykorzystać hiszpańskie bazy do rozmieszczenia bombowców B-52 i B-1 oraz wysłały tam wcześniej samoloty tankujące. Hiszpania jednak postawiła jasny warunek – nie weźmie udziału w działaniach, które nie mają oparcia w prawie międzynarodowym.

