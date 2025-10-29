Huragan stulecia na Jamajce! Oto zdjęcia kataklizmu

Huragan Melissa uderzył w Jamajkę i zmierza na Kubę. Potężne zniszczenia i ofiary

Huragan Melissa spustoszył Jamajkę! Z wyspy, w którą uderzył piąty najsilniejszy huragan w dziejach Atlantyku, docierają zdjęcia i filmy pokazujące powodzie, zerwane dachy, wichurę i rozpacz tych, którzy stracili dorobek życia. Na razie zachodnie media informują o siedmiu ofiarach śmiertelnych, ponad pół miliona osób nie ma dostępu do energii elektrycznej, 15 tysięcy zdecydowało się na ewakuację, a aż 25 tysięcy turystów na Jamajce i w innych miejscach zagrożonych żywiołem zostało uwięzionych w hotelach. Na Jamajce jest też grupa Polaków, w tym znany aktor Michał Żebrowski z rodziną. Brak doniesień o tym, by ktoś z naszych rodaków ucierpiał, ale informacje z Jamajki dopiero spływają, a w rejonie są kłopoty z prądem i internetem. Teraz huragan zmierza w kierunku Kuby i Haiti. Ogłoszono ewakuację 735 tysięcy osób z zagrożonych terenów wschodnich prowincji.

Melissa uderzyła w Jamajkę jako huragan kategorii piątej, maksymalnej w skali Saffira-Simpsona

Według danych amerykańskiego National Hurricane Center (NHC), Melissa osiągnęła prędkość wiatru do 215 km/h (130 mph) i została zakwalifikowana jako huragan czwartej kategorii. W chwili, gdy uderzała w południowo-zachodnie wybrzeże Jamajki, jej siła była jeszcze większa — kategoria piąta, czyli maksymalna w skali Saffira-Simpsona. Ulewy przyniosły od 25 do 76 centymetrów opadów, a w górach — nawet więcej. NHC ostrzegło przed „katastrofalnymi powodziami błyskawicznymi” oraz licznymi osuwiskami. Fale sztormowe osiągały wysokość do 3,5 metra.

„Zniszczenia są rozległe. Szpitale, domy, sklepy – wszystko ucierpiało. Wciąż nie wiemy, jaka jest pełna skala tragedii"

Przedstawiciel lokalnych władz Desmond McKenzie przekazał, że region St Elizabeth Parish na południowym zachodzie Jamajki jest „całkowicie pod wodą”. Zniszczenia dotknęły także szpitale, stacje straży pożarnej i setki domów. „To jedno z najgorszych doświadczeń, jakie nasz kraj kiedykolwiek przeżył” – przyznał McKenzie. Premier Jamajki Andrew Holness poinformował, że rząd wciąż nie ma pełnych danych o ofiarach. „Zniszczenia są rozległe. Szpitale, domy, sklepy – wszystko ucierpiało. Wciąż nie wiemy, jaka jest pełna skala tragedii" - podkreślił. Międzynarodowe organizacje humanitarne, w tym Światowy Program Żywnościowy (WFP), przygotowują się na wejście w teren. Dyrektor WFP na Karaiby Brian Bogart nazwał Melissę „jedną z największych katastrof w historii regionu”. „Obawiam się, że skala zniszczeń będzie przypominać najtragiczniejsze wydarzenia, w jakich uczestniczyłem. Drogi i mosty są zniszczone – to ogromnie utrudni dotarcie z pomocą”. W samolocie między Japonią a Koreą Południową były prezydent Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone są gotowe udzielić pomocy Jamajce: „To huragan o niespotykanej sile. Jesteśmy przygotowani, by pomóc, jeśli zajdzie taka potrzeba”.

Sonda znalazłeś/aś się kiedyś w rejonie zagrożonym huraganem? Tak Nie

Meteorologist Matthew Cappucci flew into the eye of Hurricane Melissa, the Category 5 storm that is projected to hit Jamaica.“It was equal parts scientifically stunning and horrifying from a humanitarian standpoint,” he wrote, flying in one of two groups of hurricane hunters.… pic.twitter.com/MHTTx19WT7— The Washington Post (@washingtonpost) October 28, 2025

Look at these devastating photos coming from all over Jamaica…..this is in St. Elizabeth 🙏🏾 and Hurricane Melissa is still destroying the island! 💔 pic.twitter.com/4KlXKUvWLf— Lucas Sanders 💙🗳️🌊💪🌈🚺🟧 (@LucasSa56947288) October 28, 2025

🚨JUST IN: New video shows the catastrophic damage from Category 5 Hurricane Melissa in Black River, Jamaica. This is very sad! 💔 pic.twitter.com/KRZvAdgc3V— Lucas Sanders 💙🗳️🌊💪🌈🚺🟧 (@LucasSa56947288) October 29, 2025

QUIZ. Test geograficzny. Słynne wyspy! Zgadniesz, gdzie są? Pytanie 1 z 10 Gdzie znajduje się wyspa Madagaskar? Na wschód od Afryki Na południe od Afryki Na zachód od Afryki Następne pytanie