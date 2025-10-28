Z ostatniej chwili! Michał Żebrowski uwięziony przez kataklizm! Jest tam z żoną i z dziećmi

Szokujące wieści dotarły do mediów z Jamajki. W połowie października udał się tam wraz z żoną i dziećmi Michał Żebrowski, gwiazdor "Na dobre i na złe", dyrektor warszawskiego Teatru 6. piętro. Okazuje się, że cała rodzina jest tam aktualnie uwięziona z powodu największego w historii huraganu!

Żebrowscy czekają na kataklizm

Jak napisała Ola Żebrowska, leżą z Michałem w pokoju i "czekają na Melissę". Nie chodzi o popularny lek ziołowy na uspokojenie, tylko tak nazwano zbliżający się kataklizm. Ale na przerażonych nie wyglądają. Póki co korespondują ze swoimi fanami i szczegółowo opisują, co się dzieje. Sesję Q&A ozdabiają zdjęcia Michała Żebrowskiego i jego małżonki w pokoju hotelowym. Czy na wyspie wybuchła panika? Kiedy będzie epicentrum huraganu?

Huragan Melissa, najsilniejszy w tym roku na świecie pędzi z prędkością do 280 km na godz.

- poinformowało amerykańskie National Hurricane Center (NHC). Według prognoz, uderzenie w ląd nastąpi we wtorek 28 października 2025 roku rano. Premier Jamajki dr Andrew Holness zarządził natychmiastową ewakuację tysięcy mieszkańców z terenów najbardziej zagrożonych.

Najsilniejszy huragan w historii

Według zapowiedzi władz, Melissa ma być najsilniejszym huraganem, jaki kiedykolwiek nawiedził wyspę od 1851 r.!

Jak poinformował korespondent RMF FM, na Jamajce przebywa obecnie spora grupa Polaków. Wśród nich są aktor Michał Żebrowski z żoną i dziećmi.

Oszczędzamy baterię, siedzimy w jednym pokoju z dziećmi. Przenieśliśmy się w piątek do hotelu bliżej lotniska, podobno w najbezpieczniejszym miejscu na wyspie. Oprócz nas jest tu kilka innych osób, wszyscy zostają w swoich pokojach

– powiedział aktor w RMF FM.

Jak wyjaśnili Żebrowscy, w hotelu nie ma paniki, a tego, co się dzieje na zewnątrz, nie widzą. Dzieci rodzice zajmują grami, ale najgorsze dopiero ma nadejść.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wewiór poprosił przebywających na Jamajce Polaków:

Prosimy wszystkich Polaków, by znaleźli bezpieczne schronienie i słuchali poleceń lokalnych służb ratunkowych.

W wyniku działań huraganu na Jamajce zginęły już trzy osoby. Mamy nadzieję, że sytuacja zostanie opanowana, a Polakom nic się nie stanie.

