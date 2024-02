Ile wzrostu ma Władimir Putin? Prezydent Rosji może ukrywać swój prawdziwy wzrost

Ile wzrostu ma Putin? Plotki o tym, jak wysoki jest rosyjski prezydent, krążą od dawna. Niektóre spekulacje mogą szokować

Ile wzrostu ma Władimir Putin? To pytanie często wpisywane jest w wyszukiwarki po dziś dzień, podobnie jak to o wiek Putina czy o jego rodzinę. Prywatne życie dyktatorów budzi zawsze ciekawość, a wzrost Putina od dawna wywołuje różne plotki i spekulacje. Jak każdy polityk, rosyjski prezydent chce wydawać się potężny i wysoki. Ale nie każdego polityka natura obdarzyła wysokim wzrostem. Może się nim poszczycić chociażby Donald Trump, David Cameron czy Recep Erdogan, ale Putin nie należy do kolosów. I podobno próbuje to skrzętnie ukryć... A więc - ile wzrostu ma Władimir Putin? Wiele źródeł, przykładowo Guardian, podaje, że Władimir Putin ma około 168-170 centymetrów wzrostu. Jednak są też relacje wskazujące na to, że może to być jedynie 157 centymetrów! Tak pisał w 2015 roku brytyjski Express, podejmując temat prawdziwego wzrostu Putina i powołując się na anonimowego bywalca Kremla.

Putin ukrywa w butach obcasy i stosuje fotograficzne triki? Plotki o wzroście Putina krążą od lat

Podobno by wydać się wyższym, Putin otacza się na zdjęciach samymi osobami niższymi od siebie, a od wysokich staje w oddaleniu, siebie umieszczając na pierwszym planie. Nie brak też spekulacji wokół butów Putina, w których rzekomo ukrywają się specjalne obcasy. Miał je nosić m.in. podczas spotkania ze wspomnianym Donaldem Trumpem. Cóż, w przypadku Putina nic nie jest pewne. Kwestionowano już w różnych publikacjach nie tylko jego wzrost, ale i wiek, pochodzenie jego rodziny, a nawet to, czy rosyjski prezydent w ogóle jeszcze żyje! Niczego nie można tu być zatem pewnym...

Ever wondered why Putin has this "little" spasms? Maybe some Fellarinas can help us and explain how it feels to stretch your legs and feet after a long walk in high heels pic.twitter.com/G55jOY4hyW— Ignacio (@Ignacio95467035) April 8, 2023

