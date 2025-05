Indie uderzyły na Pakistan! Nowa wojna na świecie, ofiary i ranni

Kto zostanie nowym papieżem? Wybór może być szokiem dla świata! Są na to ogromne szanse

Jak to wygląda?

Eskalacja konfliktu dwóch mocarstw nuklearnych. Indie zaatakowały Pakistan po zamachu terrorystycznym z kwietnia

Niestety obserwujemy rozwój kolejnego konfliktu zbrojnego na świecie. Napięcia między Indiami a Pakistanem sięgnęły zenitu, ponownie przez Kaszmir, region, do którego oba te kraje roszczą sobie prawa od lat, formalnie kontrolując obecnie różne jego partie. Indie ogłosiły, że ostrzelały cele w Pakistanie, a siły zbrojne Pakistanu w odpowiedzi zestrzeliły pięć indyjskich maszyn, w tym trzy samoloty Rafale. Wcześniej, 22 kwietnia doszło do zamachu w Pahalgam na terenie Indii, zginęło 26 osób, w tym turyści. Indie twierdzą, że kierował tym rząd Pakistanu, a nie sami rebelianci, rząd Pakistanu zaprzecza. Oficjalnie do rzezi przyznała się grupa Front Oporu, tłumacząc swoją decyzję o ataku napływem 85 tys. osadników. Indie najpierw zawiesiły obowiązujący od 60 lat traktat o przygranicznych terenach oraz zamknęły przejście graniczne z Pakistanem. A w nocy z 6 na 7 maja podjęły kroki militarne.

Jak twierdzą Indie, zaatakowanych miejscach "planowano ataki terrorystyczne przeciwko Indiom”

Ministerstwo obrony Indii poinformowało dziś, w środę 7 maja, że ostrzelało obiekty "infrastruktury terrorystycznej" w Pakistanie i w administrowanym przez Pakistan Kaszmirze. Według strony pakistańskiej zginęło osiem osób, a 40 zostało rannych. Poinformował o tym rzecznik pakistańskich sił zbrojnych gen. Ahmed Szarif, cytowany przez agencję Reutera. "Te kroki podjęto w następstwie barbarzyńskiego ataku terrorystycznego w Pahalgam" – poinformowało ministerstwo obrony Indii w oświadczeniu. "Indie wykazały się znaczną powściągliwością w wyborze celów i metod wykonania". Jak dodał resort, zaatakowanych miejscach "planowano ataki terrorystyczne przeciwko Indiom”, a "sprawiedliwości stało się zadość". To pierwsza od 2019 roku akcja militarna przeprowadzoną przez Indie na terytorium Pakistanu.

Sonda Czy Indie z czasem odejdą od współpracy z Rosją? Tak Nie Nie mam zdania

India launches military operation against Pakistan in a major escalation of tensions between the two neighbors https://t.co/DUx8wGkbfD— CNN (@CNN) May 6, 2025

QUIZ. Wielki test geograficzny! Granice państw. Ostatnie pytania tylko dla geniuszy Pytanie 1 z 10 Czy Polska graniczy z Rosją? Tak Nie Następne pytanie