Jennifer Lopez już zakochana?! Młodszy od Afflecka, są zdjęcia

Fani Jennifer Lopez jeszcze nie pozbierali się po ostatnich doniesieniach o jej rozwodzie z Benem Affleckiem, a już zaczęły krążyć plotki o nowym mężczyźnie w życiu piosenkarki. Kto wie, może to tylko przyjaźń lub interesy? Jednak najnowsze zdjęcia gwiazdy niewątpliwie podgrzały atmosferę wokół niej. Jennifer Lopez została przyłapana na wieczornym spotkaniu z pewnym mężczyzną. Rozpromieniona J.Lo zabrała na domniemaną randkę do ekskluzywnej restauracji w Los Angeles 43-letniego trenera śpiewu Steviego Mackeya. Poznał już nawet jej dzieci! Gwiazda olśniewała w różowej kreacji. Ewidentnie długo się stroiła na ten wieczór! To nie wyglądało jak wypad na kawę z kimś, kto jest tylko zwyczajnym znajomym. Także Stevie Mackey ubrał się stosownie i elegancko, wyraźnie dobrze wiedząc, jak ważny jest styl dla J.Lo. 16-letnie bliźniaki piosenkarki, córka Emme i syn Max, były uśmiechnięte od ucha do ucha. Czy to coś więcej? Lopez współpracuje zawodowo z Mackeyem od lat, ale może teraz zobaczyli w sobie nie tylko trenera i piosenkarkę?

Jennifer Lopez latem złożyła wniosek o rozwód z Benem Affleckiem. On szybko znalazł sobie 36-letnią pocieszycielkę

Wieści o tym, że Jennifer Lopez (55 l.) złożyła wniosek o rozwód z Benem Affleckiem (52 l.), w sierpniu wstrząsnęły Hollywood. Podobnie jak plotki o tym, że aktor już znalazł nową rezydencję i zaczął spotykać z młodą pięknością z rodu Kennedych. Kim jest Kick Kennedy (36 l.)? Sama nazywa się "aktorką, pisarką, aktywistką, filantropką", ale wielkiej kariery nie zrobiła. Występowała w programach telewizyjnych takich jak "Curb Your Enthusiasm" czy "The Newsroom", w 2021 roku Kick zagrała w komediodramacie "Fear And Loathing In Aspen". Jest absolwentką Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, studiowała historię i teatrologię.Matką Kathleen jest Emily Ruth Black, żona RFK Juniora w latach 1982–1994. Kathleen otrzymała swoje przezwisko "Kick" od prababci. Kathleen „Kick” Kennedy. Zginęła w wieku 28 lat w katastrofie lotniczej w 1948 roku.

Jennifer Lopez goes glam for dinner with twins Max and Emme, 16, and vocal coach Stevie Mackey pic.twitter.com/w297ArAYGj— filmilicious (@Sarfudd39591674) October 28, 2024

