Joe Biden ciągle się przewraca! Takie były jego słynne upadki. Co się dzieje?

Joe Biden to najstarszy prezydent, jaki kiedykolwiek przejął władzę w Białym Domu. W listopadzie skończy 81 lat, a w 2024 roku chce ubiegać się o reelekcję. Jeśli wygra, zakończy drugą kadencję jako 87-latek. Czy prezydent państwa uważanego za światowego lidera powinien być aż tak wiekowy? Na ten temat w Ameryce od dawna toczą się medialne spory, nierzadko przeradzające się w niewybredne ataki i żarty z wieku Bidena. Teraz ten spór znów został podgrzany. Bo Joe Biden po raz kolejny przewrócił się publicznie. Tym razem prezydent USA potknął się i upadł podczas ceremonii rozdania dyplomów absolwentom Akademii Sił Powietrznych w Colorado Springs. Jak zwykle nic mu się nie stało, ale incydent jest szeroko omawiany i pokazywany w mediach. Wszyscy przypominają, że to nie był pierwszy ani drugi raz...

Joe Biden o mało nie spadł ze sceny, wywracał się na schodach w Japonii i wchodząc do samolotu

Już w 2021 roku Joe Biden przewrócił się publicznie. Pospiesznie wchodził po schodach do samolotu Air Force One, którym podróżują amerykańscy prezydenci, gdy udawał się z bazy Andrews pod Waszyngtonem do Atlanty. Dwukrotnie potknął się na stopniach i raz upadł na kolano. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre tłumaczyła wtedy, że to wiatr zdmuchnął prezydenta ze schodów. "To nic więcej niż pomyłka na schodach. Na zewnątrz było dość wietrznie. Prawie sama upadłam, wchodząc po schodach" - mówiła. W zeszłym roku Biden potknął się i o mało nie spadł ze sceny w trakcie przemówienia o lekach dla seniorów w Nowym Jorku, a kilka tygodni temu podczas szczytu G7 w Japonii prezydent potknął się na schodach, idąc do japońskiego premiera Fumio Kishidy.

To the ignorant people who are calling for President Joe Biden to be removed from office via the 25th Amendment because he tripped, here is a reminder that Franklin D. Roosevelt was confined to a wheelchair for his presidency.Old people fall.Young people fall.Smart people… pic.twitter.com/iOwTELPVZo— Brian Krassenstein (@krassenstein) June 1, 2023

