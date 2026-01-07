Pogrzeb Brigitte Bardot. Zdjęcie z białą foczką i występ uwielbianej przez Polaków gwiazdy

Na Lazurowym Wybrzeżu odbyły się uroczystości pogrzebowe Brigitte Bardot, ikony francuskiego kina, która zmarła w wieku 91 lat.

Aktorka, znana z filmu "I Bóg stworzył kobietę", zakończyła karierę, by poświęcić się prawom zwierząt, jednocześnie przesuwając się w stronę skrajnej prawicy.

Wśród żałobników znaleźli się Marine Le Pen oraz przedstawiciele rządu, a Mireille Mathieu określiła Bardot jako "Francję".

W środę, 7 stycznia, na Lazurowym Wybrzeżu trwały uroczystości pogrzebowe wielkiej gwiazdy, ikony francuskiego kina, symbolu kobiecości i wojowniczki o prawa zwierząt, Brigitte Bardot. Aktorka zmarła w grudniu w wieku 91 lat. Jak podaje agencja Reutera, trumnę Bardot, przykrytą pomarańczowymi kwiatami przeniesiono do miejskiego kościoła Notre-Dame-de-l'Assomption przed rozpoczęciem nabożeństwa żałobnego, które na żywo relacjonowały francuskie kanały informacyjne.

Od symbolu seksu do skrajnej prawicy

W kościele wystawiono czarno-biały obraz przedstawiający Bardot tulącą małą foczkę z napisem "Merci Brigitte" ("Dziękujemy Brigitte"). Jak przypomina Reuters, Bardot zyskała międzynarodową sławę w wieku 20 lat, gdy zagrała główną rolę w filmie "I Bóg stworzył kobietę". Karierę zakończyła w latach 70. ubiegłego wieku, poświęcając życie na obronę praw zwierząt, "podczas gdy jej sympatie polityczne przesunęły się w stronę skrajnie prawicowego Frontu Narodowego. Za prowokacyjne uwagi na temat imigracji, islamu i homoseksualizmu była wielokrotnie skazywana za podżeganie do nienawiści rasowej".

"Brigitte Bardot to Francja"

Wśród osób żegnających aktorkę w środę znalazła się między innymi jej przyjaciółka, liderka skrajnej francuskiej prawicy, Marine Le Pen, którą Bardot nazwała kiedyś "Joanną d'Arc XXI wieku". Francuski rząd reprezentowała natomiast Aurore Berge, minister ds. równości w rządzie Macrona i obrończyni praw zwierząt. "Dla mnie Brigitte Bardot to Francja" – powiedziała podczas pogrzebu 79-letnia piosenkarka Mireille Mathieu, po czym zaśpiewała piosenkę.

"Po pogrzebie Bardot została pochowana w całkowitej prywatności na cmentarzu w luksusowym miasteczku, w którym spędziła większą część swojego późniejszego życia, za wysokimi murami, otoczona gromadką kotów, psów i koni" - podaje Reuters.